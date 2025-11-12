El calendario solidario de Alarde se va de fiesta ibicenca en 2026

María Agra Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:53 Comenta Compartir

La asociación Alarde, que atiende a personas con discapacidad intelectual, presentó este miércoles su calendario solidario de 2026, una iniciativa en la que han puesto «mucha ilusión y esfuerzo pero, sobre todo, mucho cariño». Así lo destacó el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, durante la presentación en el Consistorio.

Son ya 12 años de este calendario solidario y, si en el último las imágenes eran de 'moteros', el de este año se llena de «color y alegría con esas maravillosas fotografías de una fiesta ibicenca», resumió el edil. Además, reconoció la fuerza y entrega de la presidenta de la asociación, Clara González, y la generosidad de Nuria Fernández, autora de las fotografías.

«Vuestro trabajo tiene un valor enorme, humano y social», remarcó, tendiendo la mano de Servicios Sociales y recordando que se ha incrementado en 50.000 euros el convenio con Alarde, un compromiso que «continuará en 2026», aseguró.

Por su parte, González apuntó que se lo pasaron muy bien haciendo las fotos, «especialmente los protagonistas, que tuvieron una oportunidad de vestirse de algo diferente». También hicieron un montaje «muy chulo» en el que recorrieron medio Gijón, desde la playa de Estaño a la playa de España e incluso en domicilios particulares.

Temas

Gijón