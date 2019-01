«Esto no es calidad de vida», replica la plataforma anticontaminación a Lastra En una carta abierta le reprochan que reste importancia al impacto de la polución «en el día a día de muchos vecinos» I. V. GIJÓN. Sábado, 5 enero 2019, 03:15

Después de que el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, declarara que en Asturias no hay «una situación extrema ni preocupante» como consecuencia de la polución, la Plataforma Contra la Contaminación de Xixón le ha enviado una carta abierta en la que le acusa de restar importancia a un problema que afecta «a la vida cotidiana de muchas asturianos».

En el texto relatan varios de los inconvenientes que se encuentran muchos vecinos en su día a día. «Todas las mañanas hay que regar alrededor de casa y limpiar las ventanas y cristales, porque amanecen llenos de suciedad. No se puede cultivar un huerto, porque las hortalizas, frutas y verduras quedan cubiertas de suciedad que no se va cuando se lavan. No se puede tender la ropa al aire libre, porque en unas horas está sucia. Si los niños salen a jugar al parque, viendo cómo queda su ropa ni queremos pensar en cómo estarán sus pulmones. Y si dejas tu coche en la calle, sabes que poco a poco su color irá mutando al tono rojizo de los que ya están aparcados en la zona, de las casas, de las farolas, de las señales... Esto no es calidad de vida, ni lo que la mayoría de nosotros entendemos por 'normal'. No es lo que esperamos que permitan nuestros gobernantes», apuntan en su escrito.

Añaden que la estación móvil instalada por el Ayuntamiento de Gijón en El Lauredal «registra valores que nada tienen que ver con los de la red oficial, pero el Principado se niega a reconocer sus datos y ni llega a pensar en reubicar las suyas en puntos que muestren la realidad. ¿Depende la calidad de vida de los asturianos de que haya o no inversión térmica? ¿O es que cuando la hay es más fácil ocultar la realidad?».