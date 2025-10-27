La calle Salamanca, en Gijón, se llamará a partir de este martes Sergio Marqués El homenaje a quien fue presidente del Principado de 1995 a 1999 coincide con el treinta aniversario de su triunfo electoral

La calle Salamanca, en el barrio de Cimavilla, en Gijón, se llamará a partir de este martes Sergio Marqués en homenaje a quien fuera presidente del Principado (1995-99), fallecido en 2012. La inauguración tendrá lugar este martes al mediodía. Acudirán, entre otros, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

La calle elegida lo ha sido por ser la única que colinda con la una institución de nivel estatutario del Principado de Asturias que tiene su sede fuera de Oviedo: el Consejo Consultivo.

La decisión de incluir a Sergio Marqués en el callejero de Gijón coincide con el treinta aniversario del triunfo electoral de quien fuera cabeza de cartel del PP el 28 de mayo de 1995 (21 escaños) y rompió por primera vez la hegemonía del PSOE en Asturias. Completó su mandato desde el Grupo Mixto tras la crisis con Álvarez-Cascos que provocó su salida del PP.

Marqués, abogado de profesión, falleció el 8 de mayo de 2012 al sufrir un infarto cuando se dirigía a su despacho. Tenía 65 años y estaba ya alejado de la primera línea política.

