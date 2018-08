Un colegio de Gjión dedica una canción a la ola de calor David Prieto, Norah Nieto, Isabel Flores, Mar Hevia, Maya Nieto y Elena e Inés del Frade. / E. C. El grupo infantil de rock Las Eléctricas le canta a la insolación de estos días IVÁN OTERO GIJÓN. Viernes, 3 agosto 2018, 02:39

La ola de calor ya tiene banda sonora. Seis niñas y un niño de Gijón, que forman el grupo Las Eléctricas, compusieron para su último disco una canción titulada 'Ola de calor', muy apropiada para estos días y que ya han tocado en varios festivales. El tema tiene mucho ritmo y habla de ese «calor infernal» que nadie «puede aguantar» y se combate en «bañador» y «con aire acondicionado», una buena descripción de la que se avecina el fin de semana.

«El experimento funcionó». Así define el inicio de Las Eléctricas Eva Abad, madre de Inés y Elena del Frade, dos de sus componentes. El grupo infantil gijonés de pop rock lleva ya seis años en activo, desde que una actividad extraescolar del colegio Honesto Batalón reuniera a David Prieto, Norah Nieto, Isabel Flores, Mar Hevia, Maya Nieto y las citadas Inés y Elena. Los siete miembros tienen entre 12 y 15 años. Sin embargo, la edad no les impide volar alto y ya han actuado en exitosos festivales, como Metrópoli. «La gente los veía y se quedaba flipada», cuenta Eva Abad. Incluso han salido fuera de Asturias. El pasado mes de junio actuaron en el Come y Calle de León. Asimismo, hace un año, tras ganar con su tema 'Escuela' el I Concurso de Bandas del Formigues Festival, acudieron a Benicasim para tocar en la quinta edición del certamen. No fue su único triunfo. También quedaron segundos en un concurso de maquetas que organizó el Coma, unos locales de ensayo y creación, ubicados en el Antiguo Colegio Manuel Medina, que el Ayuntamiento pone a disposición de músicos y agrupaciones. Lograron el premio a grupo revelación.

Pero no todo fue siempre así de fácil. «Aprendieron a tocar, a componer», recuerda Eva Abad. Y le cogieron gusto. Tras cuatro años ensayando en el colegio, ahora lo hacen en la escuela de música Sonidópolis. Con más de una veintena de canciones, Las Eléctricas se encuentran en una época de explosión creativa. Todo eso, sumado a la experiencia ganada desde que empezaron a tocar en las fiestas del Honesto Batalón y hasta que llegaron a actuar en lugares como el Jardín Botánico Atlántico o en las fiestas de Cimavilla.

«A la gente le hace mucha gracia porque, aunque ahora ya son casi adolescentes, antes eran unos niños. Además, tienen más soltura y se manejan muy bien solos», asegura Eva Abad. «Componen las canciones ellos mismos, aunque Mar Álvarez, su musa, quien les dirige un poco, les echa un cable cuando lo necesitan», concluye la orgullosa madre de Inés y Elena.