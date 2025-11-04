Calvo asegura que el Principado «sí está con los vecinos de la zona oeste de Gijón» y el PP le llama «trilero»

Cruce de acusaciones sobre la gestión del vial de Jove este martes en el Pleno de la Junta General. «Este es el nivel del ... PP de Asturias. No pienso entrar ahí», respondió el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, quien destacó que la humanización de la avenida Príncipe de Asturias de Gijón y el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña son «una realidad que se licitará en breve porque son la auténtica prioridad» del Gobierno regional para encauzar la alternativa al fallido vial de Jove soterrado. «Nosotros sí estamos con los vecinos del oeste de Gijón». Lo dijo Calvo tras responder al diputado autonómico y presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz ante la pregunta «¿Dónde está el dinero del vial de Jove»? El diputado del PP afirmó, además, que «estaremos al lado de las personas afectadas y saldremos a la calle con ellos a protestar. No se puede permitir el paso de 1.300 camiones y la contaminación que producen». Ruiz afeó que no sé sepa qué ha pasado con la inversión del vial: «Nada por aquí, nada por allá de los 280 millones para el vial de Jove. Ya no sé si son magos o trileros», le espetó al consejero. «Han pasado 40 años de promesas incumplidas del régimen socialista con Gijón. Los gijoneses igual debemos acudir a un mitin del PSOE, donde además de prometerte viales falsos, también puedes sacarte un par de meses de la renta si das con la persona adecuada», incidió Ruiz.

Tres ejes de actuación

«Se destinarán los fondos que estaban previstos para el proyecto del vial de Jove, también se ejecutará actuaciones e infraestructuras en la zona oeste de Gijón y por supuesto las mejoras en los accesos al puerto del Musel», respondió Calvo a la cuestión planteada por Ruiz. El consejero afirmó que esta información ya se había traslado al Ayuntamiento de Gijón (donde gobiernan Foro y PP), así como a la Alianza de las Infraestructuras.

Tres ejes marcan para el consejero las líneas a seguir: «reforzar la competitividad logística del Puerto para que no tenga limitaciones, garantizar la sostenibilidad ambiental en el nuevo corredor verde con acceso por Aboño y mejorar la calidad de la vida de los vecinos y vecinas tanto del oeste de Gijón como de las zonas pobladas del entorno», confirmó Calvo. Dentro de ese marco, desde el Gobierno del Principado de Asturias han solicitado al Ministerio de Transportes que avance con la decisión en la ejecución del tramo Lloreda-Veriña y la humanización de Príncipe de Asturias, «para absorber el tráfico portuario, eliminar cuellos de botella y mejorar la seguridad vial, así como proteger la salud pública, reducir las emisiones y recuperar el entorno urbano para la ciudadanía», argumentó Calvo.

«Estafa electoral»

«Llevamos un año desde que se descubrió aquella estafa electoral que supuso el vial de Jove. Una licitación falsa de 280 millones de euros que no estaba ni siquiera bien estudiada técnicamente. Y tras muchas promesas y estudios y acciones que nunca han salido adelante, 20 años después, nada por aquí y nada por allá. Ya no sé si son magos o trileros. Solo en el municipio de Gijón hay más de 1.000 millones de euros en incumplimientos y retrasos del Ministerio de Transportes»», respondió Ruiz a Calvo.

El diputado popular también incidió en en que «pasan 1.300 camiones en dirección al Puerto, al que ustedes dicen que van a humanizar. «¿También van a reducir la contaminación y la velocidad?» Diga la verdad. No pueden hacerlo», subrayó el presidente del PP de Gijón, no sin antes proclamar que «saldremos a la calle a protestar con las personas afectadas».

«Nosotros sí estamos con los vecinos de la zona oeste de Gijón. Siempre hemos estado y estaremos», le contestó Calvo. «Este es el nivel del PP de Asturias que no ha invertido nada en Gijón», contestó el socialista a las acusaciones de Ruiz: «Ha pasado 40 años de promesas incumplidas del régimen socialista con Gijón. Los gijoneses igual debemos acudir a un mitin del PSOE, donde además de prometerte viales falsos, también puedes sacarte un par de meses de la renta si das con la persona adecuada», expresó el diputado popular.