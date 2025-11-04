El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. E. C.
Vial de Jove

Calvo asegura que el Principado «sí está con los vecinos de la zona oeste de Gijón» y el PP le llama «trilero»

El consejero de Movilidad insiste en el Parlamento que las obras de Lloreda-Veriña y la humanización de la avenida Príncipe de Asturias «se licitarán en breve»

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Cruce de acusaciones sobre la gestión del vial de Jove este martes en el Pleno de la Junta General. «Este es el nivel del ... PP de Asturias. No pienso entrar ahí», respondió el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, quien destacó que la humanización de la avenida Príncipe de Asturias de Gijón y el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña son «una realidad que se licitará en breve porque son la auténtica prioridad» del Gobierno regional para encauzar la alternativa al fallido vial de Jove soterrado. «Nosotros sí estamos con los vecinos del oeste de Gijón». Lo dijo Calvo tras responder al diputado autonómico y presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz ante la pregunta «¿Dónde está el dinero del vial de Jove»? El diputado del PP afirmó, además, que «estaremos al lado de las personas afectadas y saldremos a la calle con ellos a protestar. No se puede permitir el paso de 1.300 camiones y la contaminación que producen». Ruiz afeó que no sé sepa qué ha pasado con la inversión del vial: «Nada por aquí, nada por allá de los 280 millones para el vial de Jove. Ya no sé si son magos o trileros», le espetó al consejero. «Han pasado 40 años de promesas incumplidas del régimen socialista con Gijón. Los gijoneses igual debemos acudir a un mitin del PSOE, donde además de prometerte viales falsos, también puedes sacarte un par de meses de la renta si das con la persona adecuada», incidió Ruiz.

