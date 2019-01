La Calzada coloca esquelas satíricas en los comercios para criticar la inseguridad Esquela satírica que los comerciantes colocarán en sus locales. / E.C. P. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 31 enero 2019, 02:33

Nueva medida de protesta contra la oleada de robos en La Calzada. Los comerciantes del barrio han decidido colocar una esquela en la entrada de sus establecimientos con la que pretenden evidenciar de una forma satírica la inacción de la que acusan al Ayuntamiento con respecto a esta situación. «Dña. Seguridad para La Calzada está a punto de fallecer, habiendo recibido los Santos Sacramentos por parte del Ayuntamiento de Gijón. D.E.P.», reza el cartel, en el que los comercios, «enfadados hijos» de la difunta, ruegan una oración a los grupos políticos municipales, «ya que 3.700 firmas no han sido suficientes para salvarla».

La plataforma que une a vecinos y comerciantes del barrio afectados por los robos había dado al Consistorio un plazo para proponer medidas que expiró el pasado lunes. Al no obtener noticias por parte del equipo de gobierno, el colectivo anunció nuevas movilizaciones y protestas, que comienzan con la colocación de estos carteles y podrían continuar con acciones en la calle. «Seguro que si cortamos las carreteras aparecen por aquí todos los policías que nos faltan a diario», afirman desde la plataforma, que acusa al Ayuntamiento de estar «discriminando» al barrio por sus orígenes obreros y el hecho de no estar en pleno centro de la ciudad. «Si esto sucediese en la calle Corrida ya habría varios detenidos y no se hubieran vuelto a repetir los atracos», aluden al tiempo que reclaman el apoyo de los partidos de la oposición.