La Calzada se manifiesta mañana por el empleo y contra la contaminación José Luis Rodríguez (de pie), Andrea Pérez, César Arcos y Fabián Rodríguez, en su comparecencia. / CAROLINA SANTOS La marcha convocada por el colectivo La Rede recorrerá las calles del barrio desde las 19 horas J. L. RUIZ Miércoles, 20 febrero 2019, 03:32

Una manifestación recorrerá las calles de La Calzada 'Por un futuru p'Asturies: empléu, menos contaminación y electricidá asequible'. Será mañana a las 19 horas y partirá de la iglesia de Fátima, en avenida Argentina, llegará a Príncipe de Asturias y en la rotonda de El Musel volverá hasta Cuatro Caminos.

La marcha está organizada por el colectivo creado en septiembre La Rede y el apoyo de colectivos sociales, sindicales y ecologistas. «El problema es que tenemos todo alrededor. Aquí en La Calzada contamos con toda la contaminación de Arcelor porque no quiere poner los filtros necesarios. Y tenemos un problema gravísimo con el empleo, ahí está como ejemplo Alcoa», explicó Andrea Pérez, portavoz de La Rede.

Otra de las reivindicaciones es el precio de la luz. «Somos uno de los mayores productores de energía y unos de los que más pagamos», dijo Pérez. El colectivo solicitó una «renacionalización» de algunas empresas que paralice el «éxodo de los jóvenes fuera de Asturias».

Fabián Rodríguez, miembro del colectivo, reclamó más inversión en medio ambiente. «Las empresas de alrededor no dejan de aumentar los beneficios, pero no quieren invertir para reducir la contaminación. Existen tecnologías pero no las están aplicando».

«Las administraciones hacen la vista gorda, cuando deberían obligarles a cumplir la ley», planteó José Luis Rodríguez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos.