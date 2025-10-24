El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Varios de los comerciantes y vecinos de La Calzada que exigen iluminación navideña para la avenida Argentina. SIMAL.

La Calzada reclama más luces y decoración navideña

«No somos menos que los del centro. También queremos iluminación», clama más de una docena de comerciantes de la avenida Argentina

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:40

Comenta

La asociación vecinal 'Alfonso Camín' de La Calzada, presidida por Carlos Arias, mantuvo ayer una reunión con más de una docena de representantes de comercios locales ubicados en la avenida Argentina, en concreto en el tramo que continúa más allá de Fátima, en dirección a Veriña. «No somos menos que los comercios del centro ni así nos sentimos y por eso queremos pedir luces y decoración navideña pues carecemos de ella y parece que no existimos», le trasladaron a Arias, quien aseguró a EL COMERCIO que «a través de una solicitud en el registro municipal así se lo pediremos al edil de Infraestructuras Gilberto Villoria», aseveró.

Cabalgata de Reyes

Aprovechó Arias para adelantar a este medio que «este año, La Calzada recuperará su querida Cabalgata de Reyes», afirmó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  3. 3 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  4. 4 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  5. 5

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  6. 6 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  7. 7 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  8. 8

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  9. 9 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  10. 10 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Calzada reclama más luces y decoración navideña

La Calzada reclama más luces y decoración navideña