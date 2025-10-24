La Calzada reclama más luces y decoración navideña «No somos menos que los del centro. También queremos iluminación», clama más de una docena de comerciantes de la avenida Argentina

Jana Suárez Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 22:40

La asociación vecinal 'Alfonso Camín' de La Calzada, presidida por Carlos Arias, mantuvo ayer una reunión con más de una docena de representantes de comercios locales ubicados en la avenida Argentina, en concreto en el tramo que continúa más allá de Fátima, en dirección a Veriña. «No somos menos que los comercios del centro ni así nos sentimos y por eso queremos pedir luces y decoración navideña pues carecemos de ella y parece que no existimos», le trasladaron a Arias, quien aseguró a EL COMERCIO que «a través de una solicitud en el registro municipal así se lo pediremos al edil de Infraestructuras Gilberto Villoria», aseveró.

Cabalgata de Reyes

Aprovechó Arias para adelantar a este medio que «este año, La Calzada recuperará su querida Cabalgata de Reyes», afirmó.