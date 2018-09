«Tendremos cámaras grabando la polución de la industria en 2019» María Elena Marañón, en la entrada de la Consejería de Medio Ambiente. / MARIO ROJAS Elena Marañón, directora general de Prevención y Calidad Ambiental del Principado: «Entiendo que la política esté desprestigiada, pero es muy frustrante cuando reconoces un problema, das soluciones y no te creen» RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Lunes, 1 octubre 2018, 01:46

Tiene el despacho sembrado de planes y estudios, de datos sobre las estaciones de calidad del aire y los protocolos en caso de contaminación. María Elena Marañón (Getxo, 1955) ha dedicado toda su carrera a la docencia y la investigación, hasta que hace tres años recibió una llamada que la invitaba a implicarse en la gestión pública. Sabía que ganaría menos, que estaría expuesta al 'pimpampum' político, pero le pudo el compromiso. La directora general de Prevención y Calidad Ambiental, doctora en Química, cuenta los avances en la lucha contra la contaminación del aire y los que todavía están por llegar.

-En 2014 el Principado aprobó el primer plan de calidad del aire para Gijón. ¿De qué ha servido?

-Aquello se hizo porque hubo un incumplimiento en la estación de la avenida de la Argentina que hemos logrado que no se repita. Tenía 22 medidas y su inversión real fue de 13,4 millones. El plan actual lo tenemos ya ejecutado al 65% y, si sumas todo lo invertido desde 2014, entre las administraciones y las empresas se han tomado ya medidas valoradas en 26,4 millones. Se ha avanzado mucho, sobre todo en la zona portuaria. Estimamos que la contaminación se ha reducido un 20%, salvo en la zona de El Lauredal, donde no podemos obviar que tenemos un problema y no contamos con datos históricos para hacer una evaluación de resultados. Lo mismo ocurre con las partículas sedimentables en la zona próxima al puerto y a los parques de minerales.

-En verano publicaron un estudio según el cual el 58% de las micropartículas PM10 de El Lauredal tenían origen siderúrgico. ¿Qué van a hacer para arreglarlo?

-El plan de inversiones de Arcelor va a tener un gran impacto en la zona. El año pasado invirtieron 8,5 millones en la acería, la reconstrucción de las baterías supone otros 130 millones y estará terminado el próximo otoño. A ello hay que sumar las mejoras del sínter, por 40 millones y otros 16,5 en los hornos altos.

-La empresa criticó ese estudio. Lo ve insuficiente y considera además que no debió ser publicado.

-Tiene razón en que para disponer de una imagen de la contaminación a lo largo del año habríamos necesitado más muestras, pero principalmente por tema presupuestario, no se pudo hacer. Tiene limitaciones y están reconocidas al inicio del informe.

-¿Se va a ampliar?

-No lo vemos necesario. Lleva mucho tiempo y dinero. Y el estudio se realizó en el periodo otoño-invierno, que suele ser el más problemático para los niveles de contaminación.

-Anunciaron videocámaras para vigilar, en directo, a las industrias más contaminantes.

-Por fin hemos logrado finalizar la propuesta de contratación. Ha costado, porque tiene muchos requisitos de seguridad informática, de protección de datos, había que asegurar también que las imágenes no identificaran a ningún trabajador. Lo vamos a licitar este año y en 2019 confío en que tengamos ya las cámaras instaladas y funcionando.

-Repiten que la relación entre el Principado y las industrias ha cambiado. ¿De qué manera?

-En la consejería ha habido cambios, y también entre los responsables de Arcelor. Vemos una conducta más proactiva por parte de la empresa, mejor disposición.

-Su consejero señala que no pueden relacionarse con la empresa a golpe de multas.

-Estoy de acuerdo y tampoco ponemos tantas. Todas las infracciones las tramitamos, pero cuando son leves informamos para que corrijan la situación en un plazo determinado. ¿No será mejor que el dinero de la multa lo empleen en comprar la maquinaria y en mejorar los procesos productivos para contaminar menos?

-Partículas sedimentables. Los vecinos están hartos de recoger ese polvillo cerca del puerto.

-Es una situación molesta, pero se eliminaron los límites en la legislación al entender que no afectaba a la salud.

-¿Está de acuerdo?

-Hay comunidades que han reimplantado los límites que había antes. Nosotros lo estamos valorando. Antes de decidir, haremos un estudio para ver el origen de esas partículas. Es un trabajo de investigación en el que, a diferencia de las partículas en suspensión, no existe una metodología. Para empezar, se necesitan captadores (equipos) distintos de los habituales.

-El estudio que publicaron atribuye el 35% de las micropartículas PM10 de Monteana a la quema de rastrojos. ¿Es un error?

-No tiene por qué. A veces se piensa que la quema de biomasa es inocua y si no hay filtros y calderas específicas no es así. Quemar rastrojos y vegetación contamina el aire más de lo que se cree.

Prohibición de quemas

-¿Qué van a hacer al respecto?

-En el nuevo protocolo, incluso en el nivel preventivo, se prohíben las quemas.

-En ese protocolo usted era favorable de imponer que los días de contaminación los coches con más emisiones no pudieran acceder a las ciudades. ¿Qué se lo impidió?

-La falta de consenso, pero creo que con el tiempo iremos a una renovación del parque, a un mayor uso de vehículos híbridos y eléctricos y a otras formas de movilidad menos contaminantes y estas medidas se acabarán implantando. De momento nos hemos comprometido a rebajar el precio del autobús esos días.

-Usted se ha reunido con vecinos para explicar problemas ambientales y no le han creído. ¿Por qué?

-Entiendo que la política esté desprestigiada; que hay requisitos para prevenir y reducir la contaminación del aire y de las aguas que ya deberían haberse implantado. Pero es que surgen problemas, presupuestarios, técnicos, de confrontación de intereses, que retrasan su cumplimiento y no son siempre bien explicados o comprendidos. Pero es muy frustrante cuando vas y reconoces un problema, das datos y soluciones y no te creen.

-¿Pagan con ese descrédito los errores de sus antecesores?

-Bueno, sí, como a lo mejor los que estén aquí en el futuro pagarán los nuestros.

-¿Seguirá la próxima legislatura si se lo proponen?

-No, estoy al final de mi carrera.

-¿Hubiera aceptado entrar en política con todo lo que sabe ahora?

-Yo misma me hago esa pregunta y no sé cómo responderla. Es una experiencia en la que he aprendido mucho. Hay cosas de la política que todavía llevo mal, la falta de 'fair play' de algunos, las disputas que impiden avanzar en lo que es realmente necesario. Y es duro asumir las limitaciones de recursos que tienes aquí para hacer algunas cosas que te gustaría.