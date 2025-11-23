El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Al Sporting se le terminan las excusas
Una de las jornadas del Campeonato de Mus Costa Verde, en la Tertulia Miau. E. C.

Campeonato de Mus de Gijón, tensión hasta la última mano

Los equipos El Hoyo y la Tertulia Miau-1 se ponen al frente de la competición Costa Verde-Gijón en su cuarta jornada

E. C.

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

El II Campeonato de Mus Costa Verde-Ciudad de Gijón continúa su desarrollo tras la disputa de la cuarta jornada, en la que los 16 equipos participantes siguen demostrando el alto nivel competitivo y la enorme igualdad existente en esta edición.

La intensidad en cada mesa es máxima, pero siempre en un ambiente de deportividad, cordialidad y respeto, elementos que están marcando el tono del campeonato desde la primera jornada. La mayoría de los enfrentamientos se están resolviendo por márgenes muy ajustados, manteniendo la emoción hasta la última mano.

Aunque es pronto para hacer pronósticos –queda aún mucho torneo por delante– la clasificación provisional empieza a mostrar pequeños grupos destacados. Algunos equipos han logrado situarse en la zona alta desde el inicio y no parecen dispuestos a ceder terreno, mientras que otros mantienen una pugna cerrada para no perder contacto con la cabeza en un campeonato que promete emoción hasta el final. La clasificación provisional la encabeza el equipo El Hoyo, con 9 puntos, seguido de la Tertulia Miau-1, con 8 puntos y Escribano, con la misma puntuación, pero en tercer lugar. A. V. Tremañes A va cuarto, con 7 puntos, los mismos que tienen los equipos de Luarca, Pancho, El Ferrolano y La Lata, que se ubican en quinto, sexto, séptimo y octavo lugar, respectivamente. Le siguen Los Pomares (5 puntos), Samara (5), P.D. Contrueces (5), Portuarios (5), P. Mel Llano (4), La Costa (4), A. V. Tremañes B (3) y Tertulia Miau-A (3).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5
  2. 2 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  3. 3 El Ayuntamiento de Gijón aprobará en diciembre «la mayor oferta pública de empleo de su historia», con 79 plazas
  4. 4 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  5. 5 Susto en la calle Manuel Llaneza en Gijón por un incendio en un piso
  6. 6 Una roca fatal y un sostenimiento «sobredimensionado»: claves del accidente en la mina de Cangas
  7. 7 La reaparición en televisión de Consuelo Berlanga: «Mi marido ha sido mi gran secreto; su muerte fue un shock»
  8. 8 Vandalizan la peana de la Pitufa karateca que da la bienvenida a Pola de Siero
  9. 9

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Campeonato de Mus de Gijón, tensión hasta la última mano

Campeonato de Mus de Gijón, tensión hasta la última mano