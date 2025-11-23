Campeonato de Mus de Gijón, tensión hasta la última mano Los equipos El Hoyo y la Tertulia Miau-1 se ponen al frente de la competición Costa Verde-Gijón en su cuarta jornada

El II Campeonato de Mus Costa Verde-Ciudad de Gijón continúa su desarrollo tras la disputa de la cuarta jornada, en la que los 16 equipos participantes siguen demostrando el alto nivel competitivo y la enorme igualdad existente en esta edición.

La intensidad en cada mesa es máxima, pero siempre en un ambiente de deportividad, cordialidad y respeto, elementos que están marcando el tono del campeonato desde la primera jornada. La mayoría de los enfrentamientos se están resolviendo por márgenes muy ajustados, manteniendo la emoción hasta la última mano.

Aunque es pronto para hacer pronósticos –queda aún mucho torneo por delante– la clasificación provisional empieza a mostrar pequeños grupos destacados. Algunos equipos han logrado situarse en la zona alta desde el inicio y no parecen dispuestos a ceder terreno, mientras que otros mantienen una pugna cerrada para no perder contacto con la cabeza en un campeonato que promete emoción hasta el final. La clasificación provisional la encabeza el equipo El Hoyo, con 9 puntos, seguido de la Tertulia Miau-1, con 8 puntos y Escribano, con la misma puntuación, pero en tercer lugar. A. V. Tremañes A va cuarto, con 7 puntos, los mismos que tienen los equipos de Luarca, Pancho, El Ferrolano y La Lata, que se ubican en quinto, sexto, séptimo y octavo lugar, respectivamente. Le siguen Los Pomares (5 puntos), Samara (5), P.D. Contrueces (5), Portuarios (5), P. Mel Llano (4), La Costa (4), A. V. Tremañes B (3) y Tertulia Miau-A (3).

