El Campeonato de Pinchos ya tiene a los doce establecimientos finalistas

El XI Campeonato de Pinchos de Gijón ya tiene a sus doce finalistas. El jurado realizó esta primera selección de entre los 120 establecimientos hosteleros participantes.

Los finalistas son: 11 Guajes, con 'Otoño 2018'; 8 Pasos, con 'Spicy'; A Catar Gastronomía, con la propuesta 'Este otoño codorniz'; Cafetería 20 Pa'Ka, con 'Sabores de otoño'; El Medio Lleno, con 'Las mil y una hoja'; El Quinto, con 'Arroz con pitu'; Go Sushi, con 'Salmón fire go sushi'; Mar de Tapas, con 'Foie del Cantábrico'; Que no lo cuenten, con el pincho 'Picnic'; Restaurante Ciudadela, con 'Bocadito de pato'; El Cencerro, con 'Bacalao ibérico'; y Vinos y Chacinas, con su propuesta 'Crunch'.