«El plan de prevención para la fiesta de fin de Feria era idéntico al del LEV» Desmontaje en la noche del domingo del dispositivo para celebrar la fiesta de fin de Feria. / JOAQUÍN PAÑEDA El jefe de seguridad cifra la inversión en 15.000 euros y dice que incluyeron mejoras «para no exponernos a riesgos» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 22 agosto 2018, 03:10

«No existían informes favorables para la realización del evento y la información aportada por los organizadores no daba respuesta a los requerimientos previos». El Ayuntamiento de Gijón respondió ayer a las críticas por la decisión de cancelar la fiesta de fin de Feria, cuya celebración estaba prevista el pasado domingo en el recinto de la Laboral Centro de Arte.

Lo hizo a través de un informe realizado ayer compuesto por siete puntos que, afirman desde el equipo de gobierno, son el motivo por el cual se decide abortar el festejo. El informe viene firmado por Juan Luis Fueyo, jefe de la Sección Técnicas de Actividades, y en él se cataloga de «insuficiente» e «incorrecta» la documentación aportada por los organizadores. Las deficiencias de las que se da cuenta en el documento hecho público por el equipo de gobierno se centran en los medios de protección de incendios, pese a que en un primer momento, el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, se había referido a cuestiones relativas a las salidas de emergencia y a la ratio de evacuación. Tampoco se corresponden con las dudas expuestas por los bomberos en un correo electrónico al que ha tenido acceso EL COMERCIO y que data de el viernes anterior a la celebración del evento. En esos correos, Javier Álvarez, jefe de Bomberos, depositaba toda la responsabilidad sobre la decisión última en el equipo de gobierno. «La autorización del evento la concede el Ayuntamiento, teniendo en cuenta todos los informes emitidos por los diferentes servicios, no solo el de Bomberos», explica. La propia alcaldesa, Carmen Moriyón, compartía ayer en sus redes sociales el citado informe técnico. «Difícilmente el Ayuntamiento ha podido suspender un evento que nunca contó con licencia municipal y debería ser, en todo caso, la organización del evento quien explique por qué no ha comunicado con la debida antelación que carecía de permiso para su celebración», afirmó.

«El plan está mejorado»

Sin embargo, la organización del evento, lejos de quedarse callada, también salió ayer a la palestra para replicar al comunicado difundido por el Ayuntamiento. Miguel Romano, jefe de seguridad de la fiesta y encargado de redactar y ejecutar el plan de autoprotección del evento, desveló que este era idéntico al que en su día aprobaron desde el Consistorio para el festival LEV. «Para crear el nuestro nos basamos en el que ya había sido aprobado. No obstante, para evitar riesgos, le incluimos notables mejoras en diferentes aspectos», afirma.

Romano, que cifra la inversión en seguridad en 15.000 euros, no entiende por qué el plan del LEV sí fue aceptado por los técnicos y el de la fiesta de fin de Feria no. «Somos los primeros que estamos encantados con que se sea muy exigente en la celebración de este tipo de actividades, pero esto nos parece una falta de respeto absoluta», asegura a la vez que defiende la documentación entregada. «Describe a la perfección con lo que contábamos en el recinto y las mejoras que se introdujeron. Lo que no tiene ningún sentido es que ni se hayan acercado al recinto para verlo in situ», reitera.

Por su parte, Ulises García, responsable de la empresa Edulmi, organizadora del evento, aclaró ayer que sus críticas están únicamente dirigidas al edil Esteban Aparicio y no a los demás integrantes del equipo de gobierno. «También hemos encontrado gente que ha hecho lo posible por ayudarnos», reconoció.