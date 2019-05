«El 6% del cáncer de pulmón en Asturias se debe a la contaminación» Adonina Tardón, Luis Rubio Barbón y Rocío Toledo, en la conferencia del Ateneo Jovellanos. / A. FLÓREZ Adonina Tardón vaticina que la enfermedad «se igualará entre mujeres y hombres en unos años» y recuerda que el primer síntoma puede ser la tos MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 28 mayo 2019, 01:45

El cáncer de pulmón es uno de los más difíciles de superar, mucho más si no se trata a tiempo. «En Asturias, cuando se va a diagnosticar este tipo de cáncer en un paciente, ya está situado en estadío 3 ó 4. Y ahí ya hay poco que hacer». Así lo advirtió ayer la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, Adonina Tardón durante su conferencia 'Mujer y cáncer de pulmón'. Y es que los ciudadanos no son conscientes de que lo tienen hasta que los síntomas son muy evidentes: «Un fumador cree que es normal toser, porque la gente que fuma tose. Pero a veces esa tos es el indicio del cáncer», explicó.

En el Principado, el mayor factor de riesgo reside en el tabaquismo, con un porcentaje del 78,3%, «pero hay otros que también repercuten, como la ocupación o la contaminación atmosférica». Trabajar con asfalto, en la acería o en la carpintería llega a suponer el 15,70% de los cánceres de pulmón y la polución en el aire, el 6%. Asímismo, ser fumador pasivo multiplica por dos las posibilidades de padecerlo.

En este sentido, según la catedrática, «si una persona está expuesta en su día a día a, por ejemplo, el amianto multiplica por dos las posibilidades de padecer cáncer de pulmón de células pequeñas. Si esa misma persona resulta ser fumadora, entonces las multiplica por dieciséis. Está rodeada de factores. Que el cántaro vaya tanto a la fuente solo puede suponer un resultado...».

«Hacer más ejercicio físico e ingerir más frutas y verduras son factores de prevención»

Usar mascarillas

Hacer más ejercicio físico y aumentar la ingesta de antioxidantes como frutas y verduras «son un modo de rebajar los efectos negativos del tabaco». En cuanto a la ocupación laboral, dijo, «es necesario utilizar mascarillas. Muchas veces a los empleados no se les advierte de que su uso podría significar salvar la vida». Con respecto al aire, es el único ámbito en el que no se puede hacer nada a nivel individual, pues depende de todos mejorarlo, pero «vivir lejos del foco que irradia partículas cancerígenas es una manera de que no afecte de forma tan directa».

Todavía existen diferencias en cuanto a cómo se manifiesta el cáncer de pulmón en hombres y mujeres. Por ejemplo, «en las mujeres se suele dar un tipo de cáncer denominado 'adenocarcinoma'. Sin embargo, en los hombres predomina otro que se llama 'epidermoide'. Este último afecta más en concreto a las capas de piel pulmonar», afirmó Tardón.

Lo peor, el tabaco

A lo largo de los años el consumo de tabaco ha ido variando significativamente. «Siempre fumaron más los hombres que las mujeres, por eso se dice que el cáncer de pulmón afecta mucho más al género masculino». Ya en 2012 los porcentajes estaban mucho más igualados que antaño (27% hombres, 20% mujeres). Según apuntó la doctora, «cuando la generación que hoy tiene 15 años tenga 65 será igual el número de mujeres y de hombres que padezcan este cáncer».

A día de hoy hay alrededor de 14.000 mujeres a riesgo en Asturias y unos 26.000 hombres. «¿Qué hacemos con ellos? Es muy necesario financiar consultas de cesación tabáquica, pues en 2018 ha habido un repunte en el consumo. Hay tiempo para actuar, pero es necesario invertir en algo tan importante como la prevención», advirtió.

La conferencia, organizada por el Ateneo Jovellanos y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), fue presentada por la psicóloga de la asociación, Rocío Toledo, y moderada por el vicepresidente del Ateneo, Luis Rubio.