La canción asturiana siempre gana 02:00 Diego Oliveira, Álvaro Fernández, José García, Fernando Entrialgo, Marina Pineda, María Jesús Alonso, Lorena Corripio, Noemí Alonso, Manuel Roza, Laura Uría, Javier Toral, Manuel Valle, Ricardo Balmori, Natalia Martínez, Vanesa Señas, Manuel Fernández, Andrea Méndez, María Ángeles Quero, Cristina Sánchez, Marta Martínez, Aquilino Fernández, Áurea Riesgo, María Luisa Martínez 'Luisi', Aurora Platas, Marina López y Patricia Pariente. Abajo, Celestino Rozada, Fernando Ruiz y Alicia Villanueva. / JUAN CARLOS TUERO Los premiados del concurso de tonada recibieron sus trofeos en la plaza Mayor JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Lunes, 12 agosto 2019, 02:02

El Concurso de Canción Asturiana EL COMERCIO entregó ayer los galardones a los mejores cantantes de esta XXXIX edición. Una mañana muy emotiva en la que el numeroso público congregado en la plaza Mayor aplaudió a rabiar las interpretaciones de los dos primeros de cada categoría. El sol tampoco se quiso perder un acto en el que destacaron sobre todo los más pequeños. Laura Uría cantó ' Toca la gaita, gaiteru' acompañada a la gaita por Óscar Fernández, la misma que eligió Alicia Villanueva, aunque en otra versión bien diferente. Andrea Méndez se decantó por 'Onde yo me pueda ir' y 'Al pasar por el pueblo de Peñaflor', interpretada por la jovencísima Noemí Alonso emocionó especialmente con su potente voz que subía y bajaba de tono sin que pareciera inmutarse.

Fernando Ruiz, moderador y presentador del concurso, agradeció a todos su participación y no quiso desaprovechar la ocasión para reivindicar «algo más de apoyo» a las categorías más jóvenes, las de menores de 16 y la de 17 a 21 años. «Hay niños que están mal aconsejados y les hacen creer que son grandes figuras. No sé si será culpa de los profesores o los padres, pero el año que viene me voy a pensar muy mucho si cuento con la categoría de menores de 16 porque no me han respondido bien. Los que hacemos esto no lo hacemos por dinero, sino por afición», advirtió Ruiz. Considera «una pena» la situación y explicó que este año se han apuntado «solamente» cinco niños en esa categoría. «Tenía seis premios, y he tenido que repartir el otro entre los demás».

Femenina absoluta 1ª Lorena Corripio, 2ª Cristina Sánchez y 3ª María Luisa Martínez. Masculina Absoluta 1º Celestino Rozada, 2º Álvaro Fernández y 3º José García. De 17 a 21 años 1ª Alicia Villanueva, 2ª Andrea Méndez y 3ª Vanesa Señas. Menores de 16 años 1ª Noemí Alonso, 2ª Laura Uría y 3º Manuel Valle.

El nivel de los participantes de este año no ha defraudado ni a público ni a jurado. «Ha estado muy alto, tanto en lo que se refiere a las actuaciones como al público. Y eso que algún día la lluvia nos lo fastidió un poco». Los artistas llegados desde todos los puntos de Asturias y provincias limítrofes dieron lo mejor de sí mismos. «Este concurso es el último que termina en el año y a la gente le presta mucho venir, por eso contamos siempre con los mejores», afirmó Fernando Ruiz.

Como es tradición, el Concurso de Canción Asturiana EL COMERCIO realizó un homenaje a una persona, bien por su cante o por su trabajo y dedicación a la cultura asturiana. En esta ocasión recayó sobre un hombre que es historia viva de la tonada. Javier Díaz 'el de Arroes' subió al escenario de la plaza Mayor entre interminables aplausos y recibió dos bandejas conmemorativas, una por parte del EL COMERCIO y otra del Ayuntamiento.