Canciones nuevas para el arte de siempre De izquierda a derecha, José Manuel García, María del Rosario González, Fernando Ruiz y José Carlos Ronderos, en la Plaza Mayor. Todos son miembros del jurado de este año excepto Ruiz, que es el organizador y el presentador del certamen. / CAROLINA SANTOS Comienza la XXXIX edición del Concurso de Tonada de EL COMERCIO | «Es importantísimo aprender a respirar bien. Es un estilo muy potente y la garganta se puede resentir», dicen los participantes MARLA NIETO GIJÓN. Viernes, 26 julio 2019, 01:19

Algunos debutaron, otros ya iban con tablas e incluso alguno con algún galardón ganado en ediciones anteriores. La tonada. Ese estilo tan exigente. Esos giros rotundos que no pueden aparecer en cualquier acorde, sino en el momento y el lugar exacto para el deleite del público. Esa oda a la tradición de Asturias, de sus costumbres y su gente.

La mayoría de los inscritos que abrieron ayer las jornadas de la XXXIX edición del Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO aseguraron sentirse «nerviosos y atemorizados». Y eso que, todos y cada uno de ellos, no lo veían tanto como «algo por lo que competir», sino más bien un modo de divertirse y hacer lo que más les apasiona: cantar. Si ya de por sí es complicado el hecho de salir a un escenario a mostrar todo el arte que se tiene, la organización, este año, decidió aumentar todavía más el nivel de dificultad. Para ello, decidieron que una de las condiciones para poder participar sería que «de las tres canciones que tienen que interpretar en cada fase, una de ellas la tienen que escoger de una lista de diez» que se les facilitó.

«Para mí es más difícil, porque además la voy a cantar sin gaita y, quieras que no, siempre el hecho de tener un instrumento que te arrope es mucho mejor», explicó Reyes Menéndez, que se estrenó en este concurso en la categoría de veteranas.

La joven Alicia Villanueva, de dieciocho años, a pesar de no tener que elegir canción de las obligatorias, pues pertenece a la categoría de 17 a 21 años, se pone a sí misma las dificultades: «Llevo participando desde hace ocho años. Ya gané en la categoría de menores de 16. Ahora a ver qué tal me va en esta. Tengo apuntadas las canciones que he hecho todos los años y trato de no repetirlas. De hecho, una de las que voy a cantar, 'La muyer del minero', apenas la he cantado y quiero empezar a rodarla desde hoy (por ayer)».

Fueron nueve los que participaron en la primera jornada. Cantaron en este orden: Antonio Álvarez 'Chicote', de Cangas del Narcea; Patricia Pariente, de Turón; Laura Uría, de Cangas del Narcea; Fernando Fernández, de Santoveña, Amieva; Manuel Menéndez, de Becerrales, Canga del Narcea; Alicia Villanueva, de Bimenes; Reyes Menéndez, de Tuña, Tineo; Dorinda García, de Gijón; y Álvaro Fidalgo, de Somiedo. Hoy, serán otros once y así hasta completar los cincuenta que conforman el total para esta edición.

Aprender a respirar

No hubo ni un solo candidato que no tuviese una botella de agua en mano. Del tiempo y a sorbos, para hidratar las cuerdas: «Es muy importante, aunque dicen que en exceso tampoco es muy bueno», aseguró Alicia Villanueva.

Ella, junto a tantos otros, acuden a clases de canto especializado en tonada, pues consideran que para este tipo de arte «es importantísimo aprender a respirar bien, pues es muy potente y la garganta se puede resentir», indicó otra de las inscritas, Dorinda García. «En mi caso, ya me ha pasado varias veces, que de repente la voz se me rompe porque fuerzo, en lugar de controlar el diafragma», añadió.

El jurado del concurso se compone, este año, por María del Rosario González, 'Charo', cinco veces campeona femenina en varias ediciones; José Manuel García, campeón masculino en el año 1983 y jurado en 2000 y 2001; y José Carlos Ronderos, con experiencia en esta labor. «Lo principal que valorarán es que no haya repetición de estilos, la calidad de la voz, la vocalización y la ejecución, así como la variación y dificultad de las canciones», aseguró el organizador y presentador del certamen, Fernando Ruiz.

Todos aquellos participantes que lo desearon acompañaron algunas de sus canciones con el apoyo del gaitero elegido para el concurso, Alberto Fernández.