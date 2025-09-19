Candás activa la campaña «Compras con el corazón» Compra en los comercios de la villa y opta a cheques regalos hasta el 15 de noviembre

Viernes, 19 de septiembre 2025

Desde el pasado 15 de septiembre y hasta el 15 de noviembre, Candás activa su gran campaña de otoño «Compras con el Corazón» para mimar al comercio de proximidad y animar a la ciudadanía a comprar en la villa.

La iniciativa, organizada por la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias y financiada 100% por la Cámara de Comercio de Gijón, propone una mecánica tan sencilla como efectiva: por cada tres compras, el usuario recibe tres sellos para participar en sorteos. En total, se destinan 4.000 euros en cheques regalo para gastar exclusivamente en los comercios de Candás.

De esta manera, «Compras con el Corazón» busca activar la demanda en las tiendas del centro urbano, impulsar las visitas y el gasto local, fidelizar a los clientes que compran ocasionalmente en el comercio local, fomentando el hábito de consumo de proximidad, así como visibilizar el valor diferencial del comercio candasín, que destaca por su trato experto, cercanía y utilidad diaria.

Cómo participar

Para participar en «Compras con el Corazón», solo tienes que pedir tu pasaporte en los comercios con la pegatina del corazón. Cada compra suma 1 sello, y con 3 sellos (3 compras), tu pasaporte entra automáticamente en los sorteos quincenales y en el gran sorteo final.

No hace falta comprar en tiendas distintas, puede hacerse en la misma o en varias, pero siempre con tickets diferentes dentro de las fechas de campaña. Cuantos más pasaportes completes, más opciones.

Comprar en las tiendas de Candás sostiene el empleo local, dinamiza la vida en las calles, favorece a proveedores de cercanía y genera orgullo de pertenencia. La campaña invita a volver a mirar las tiendas de siempre con ojos nuevos y a descubrir productos, personas y servicios que hacen la vida más fácil y cercana.