«Con un candidato independiente de Unidas Podemos nos hubiera ido mejor» Mario Suárez del Fueyo | Exsecretario general de Podemos Gijón «De lo que más me arrepiento es de no haber concurrido a las elecciones junto con Izquierda Unida y Equo» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 30 junio 2019, 02:41

El pasado martes, Mario Suárez del Fueyo (Moreda de Aller, 1955) presentaba su dimisión como secretario general de Podemos Xixón. El exdirector del colegio Jovellanos se marcha de la política sin completar el cambio que perseguía, pero asegura que con la conciencia tranquila tras haber estado siempre dispuesto a escuchar lo que pedía la calle.

-¿Se imaginaba así su salida?

-Sí. Es la salida que diseñamos hace unos diez meses, cuando se plantearon las primarias para la Alcaldía. Fundamentalmente me voy por agotamiento.

-En esas primarias se decantó por Yolanda Huergo. En vista de los resultados, ¿volvería a apoyarla?

-Sí. Apoyé a Yolanda porque, entre las dos opciones, me parecía la más apropiada. Es algo que no ha cambiado.

-No obstante, usted siempre se mostró partidario de concurrir a las elecciones junto a Izquierda Unida, bajo la marca Unidas Podemos.

-No haberlo hecho es una de las cosas que más lamento de mi mandato en Podemos. Fue un mal cálculo electoral.

-Aurelio Martín, la otra parte, decía que la fusión suponía perder casi un tercio del electorado.

-Esa respuesta carecía de sentido. La realidad es que los votos que faltaron para lograr más concejales eran los que hubiera dado la suma de todos.

-¿Llegó a ponerle sobre la mesa una propuesta formal?

-Yo en septiembre le propuse buscar una persona independiente que tuviese gancho y diese un impulso de ilusión. No salió, pero de haber optado por esa opción hubiéramos superado con creces los resultados que al final obtuvimos.

-Da por hecho entonces que ese independiente hubiese sido mejor opción que su candidata.

-No tengo ninguna duda. Nos hubiera ido bastante mejor. Yolanda no era la primera opción ni en mi cabeza ni en la suya.

-¿Llegaron a barajar algún nombre?

-No. Pensar pensaba, pero la idea era haberlo acordado entre todos.

-¿Se arrepiente de no haberse presentado usted?

-No. Estaba muy cansado. Estos últimos cuatro años fueron muy duros. Me he callado muchas barbaridades que he tenido que sufrir.

-¿Por parte de quién?

-Eran anónimas.

-Alguna sospecha tendrá.

-Bueno, indicios (sonríe). Utilizan un lenguaje demasiado reconocible.

Nuevo gobierno

-La primera medida de la nueva alcaldesa ha sido subirse el sueldo.

-Me parece algo inmoral. Creo que puedo hablar del tema porque en mi caso nunca le he costado a la ciudad ni un solo céntimo de euro. Tengo cierta superioridad moral en este aspecto. Para mí, es una decisión que va a marcar el futuro del gobierno.

-Dice Ana González que ser concejal «es mucha responsabilidad».

-¿Y? A mí me parece razonable que nadie venga a la política a perder dinero, pero pregunto: ¿cuántos concejales cobraban esas cantidades en su puesto de trabajo anterior? Han venido a ganar más de lo que ganaban. Hay algo curioso también en esta medida. La alcaldesa que hablaba de un cordón sanitario a la extrema derecha ya ha alcanzado un acuerdo con ellos para llenarse los bolsillos.

-¿Ha pasado el cordón sanitario de Vox a Podemos?

-Sí.

-Conociendo a Ana González, ¿qué gobierno espera?

-La conozco como consejera de Educación y tengo que decir que no fue una buena consejera. Nada más. De momento, sus primeras medidas han sido subirse el sueldo y mantener una entrevista semiclandestina con los hombres de negro de Enagas para poner en funcionamiento un almacén de gas que es ilegal y que pone en peligro a Gijón. También me preocupa que diga que va a cobrar 68.000 euros porque viene a mandar. Esos términos militares me preocupan.

-Todo apunta a que tampoco dará continuidad a la renta social.

-Sus declaraciones hasta el momento dan a entender que para ellos lo social no es tan importante. La sensación es que este gobierno no está para combatir la pobreza.

Conflictos internos

-A nivel de partido, ¿le ha decepcionado alguien en particular?

-No. Cada cual ha reflejado su opinión. Me parece legítimo, aunque evidentemente hay algunas decisiones que no comparto.

-¿Por ejemplo?

-Bueno, hubo dos rupturas claras. Una la de Verónica (Rodríguez) y otra la de David (Alonso). Es evidente que son cosas que te producen dolor.

-¿Sintió que su presencia molestaba a determinados compañeros?

-Sí. Soy consciente de que hubo unas primarias que volví a ganar y que es muy típico lo de cuestionar todo. Había una parte importante que no estaba de acuerdo con lo que yo había hecho. Pero repito que lo entiendo como algo legítimo. Por ahí está la pluralidad.

-¿No le parece un error endémico de la izquierda airear en público las diferencias internas?

-Yo creo que, en general, dentro de Podemos hay una inmensa mayoría que acepta las decisiones de partido y empuja a favor. Siempre puede haber alguien que no lo haga, pero bueno.

-Al final, la sensación es que todo se reduce a un problema de egos.

-Se habla de egos, pero mi ego era de tal calibre que cuando llegamos al Ayuntamiento y tuvimos que hacer el reparto de áreas, yo no me llevé ninguna de las importantes. Yo llegué a Podemos con el trabajo hecho y la mochila llena de lucha social. Desde mi punto de vista no es un problema de egos. En todo caso es un problema de trayectorias. Luego la democracia coloca en su sitio a cada cual.

-No parece que esas heridas hayan curado bien.

-Para mí son dos capítulos cerrados. No tengo más que decir.

Castigo electoral

-¿Fue este último resultado electoral un castigo por no apoyar un gobierno del PSOE?

-La decisión se tomó en una consulta ciudadana en la que participaron más de 3.000 personas. Es una decisión que se tomó en base a que el PSOE había gobernado durante 28 años y la propia ciudadanía había mandado ese proyecto al banquillo.

-¿Se arrepiente de una decisión que le dio el Ayuntamiento a Foro?

-Nosotros no le dimos el gobierno a Foro. Lo que no hicimos fue dárselo al PSOE.

-Y por tanto, asumir que gobernaría Foro.

-No. Si tan peligrosa era la fuerza de la derecha, el PSOE también nos podía haber votado a nosotros. No hablo de ciencia ficción. Hablo de lo que hizo Podemos en Oviedo pese a ser la fuerza más votada, por ejemplo.

-A la vista está que esta perspectiva no caló en el electorado.

-Está claro que no.

-Vuelve a parecer una cuestión de egos.

-Vuelve a no serlo. Yo renuncié a ser vicealcalde de esta ciudad. Si por afán personal fuese, no hubiera renunciado a tener cuotas de gobierno. A mí no me mueve el poder.

-Pero el poder es necesario para cambiar las cosas.

-Por supuesto. Por eso propuse ser alcalde con los votos de PSOE e IU. Lo que no quería era estar en un gobierno que no iba a cambiar las cosas.

-Para acabar, defíname en pocas palabras a las siguientes personas: 'Josechu'.

-Somos dos desconocidos.

-Ana González.

-La alcaldesa de Gijón.

-David Alonso.

-El pasado.

-Yolanda Huergo.

-El futuro.

-Mario Suárez del Fueyo.

-Que me definan los demás.