El PP de Gijón convoca una directiva para elegir al comité que planteará el futuro candidato El presidente del PP local, Mariano Marín, con Pablo Casado, en una visita que éste hizo a Gijón en julio del pasado año. / ARNALDO GARCÍA Mariano Marín reúne mañana a su junta local para aprobar los nombres de las nueve personas que propone para este órgano electoral A. PRESEDO / M. MORO GIJÓN. Miércoles, 16 enero 2019, 02:31

Será mañana, a las siete de la tarde, en la sede de la calle de Álvarez Garaya. Mariano Marín, presidente local del partido, ex delegado del Gobierno en Asturias y número uno en las elecciones municipales de hace cuatro años, suscribe esta convocatoria de la junta directiva que, en primera instancia y tras una reunión previa en la sede gijonesa con el diputado regional David Medina (ambos están en las quinielas para ser número uno en Gijón) tenía un carácter ordinario. Con posterioridad fue anulada y sustituida por otra de carácter extraordinario y que fue remitida ayer mismo a los miembros de la directiva local de los populares.

En esta segunda convocatoria se incluyó un nuevo asunto en el orden del día que, textualmente, dice lo siguiente: «Propuesta de renovación de cargos de la junta local. Propuesta de acuerdo». El presidente local del PP confirmó ayer que, bajo esa premisa, se llevará a aprobación la composición del comité electoral de Gijón, que será el encargado de proponer el candidato a la Alcaldía para las ya próximas elecciones. Este comité será presidido por Dolores Martino y estará compuesto por nueve miembros, incluido uno representando a Nuevas Generaciones.

La reciente visita a Asturias del líder nacional Pablo Casado no aclaró el futuro del liderazgo de la candidatura del PP en Gijón y se limitó, como estaba previsto, en refrendar los nombres de la candidata al Principado y de quien optará a la Alcaldía de Oviedo. Gijón, la ciudad más populosa de Asturias, se quedó en el alero y a la espera, se dijo, de una decisión que sería dada a conocer en los próximos días. Hasta ahí llegó el mensaje de Casado que no pasó de marcar una nueva pauta de renovación, pero sin aportar más nombres. Gijón no es capital de provincia y, en principio, es la junta electoral local que mañana será elegida la que debe de proponer un nombre y remitirlo a la junta electoral regional, que hace lo propio con la estructura de Madrid. El nivel de autonomía regional es grande en este sentido, opinan algunos, aunque las cosas parece que no son estatutariamente tan sencillas.

Sectores del partido consideran esta junta extraordinaria «una bofetada a Casado»

Al tratarse de una ciudad con más de 100.000 habitantes, la directiva nacional sí que tiene muchas cosas que decir y que decidir. Como explicaba un veterano afiliado del PP local y buen conocedor de estos entresijos estatutarios, «también ser presidente regional equivale a ser candidato, y ya se ha visto lo que sucedió hace unos días», en evidente alusión al nombramiento de Teresa Mallada a la presidencia del Principado, en detrimento de la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández. Hasta en la interpretación de los estatutos del partido se pueden producir serias diferencias, sobre todo cuando del resultado puede salir uno u otro candidato para liderar la lista electoral.

Renovar la imagen

Tras la visita de Pablo Casado parece que las piezas se mueven a gran velocidad. La junta local de Gijón se convoca justo antes de la celebración de la Convención Nacional del PP en Madrid, en la que el presidente nacional va a tratar de mostrar una imagen renovada del PP para tratar de ser la fuerza mayoritaria en los comicios del próximo mes de mayo.

Gijón no es capital de provincia, pero sí una de las ciudades más importantes de España y en las últimas elecciones el PP se quedó con una exigua representación de tres concejales. El candidato puede ser pieza clave para la «reconquista» que vaticina Casado.

En todo caso, la inmediatez de la convocatoria para constituir el comité electoral de Gijón preocupa en el sector del PP que apoya la renovación de las formas y personas en el partido. «Es una bofetada a Casado en la persona de Pablo González», resumieron. El candidato, de momento sigue sin tener nombre.