Lo que dicen los tres candidatos del PSOE en Gijón Ana González, José Ramón Tuero y Tino Vaquero en la entrega de sus respectivos avales. / DANIEL MORA / DAMIÁN ARIENZA Ana González, José Ramón Tuero y Tino Vaquero se disputarán liderar la lista de las municipales M. MORO GIJÓN. Domingo, 7 octubre 2018, 13:14

La recogida de avales por parte de los tres precandidatos del PSOE a la Alcaldía de Gijón anticipa unas primarias reñidas en la mayor agrupación local de Asturias. Similar a las de noviembre del año pasado, para elegir secretario general, en Ias que Iván Fernández Ardura se impuso por 27 votos. La exconsejera de Educación Ana González y el actual director de Deporte, José Ramón Tuero, presentaron ambos en la sede ovetense de la FSA el máximo de avales permitido por el reglamento: 128. El abogado Constantino Vaquero presentó una cifra más modesta, 89 apoyos, pero igualmente válida. Gijón será el único concejo donde el PSOE celebrará al final el proceso de primarias. La cita electoral será el domingo 21 de octubre.

Ana González, ayer, en el momento de entregar sus avales. / DANIEL MORA

Ana González, precandidata con 128 avales: «A mí no me propuso el secretario general ni nadie de su ejecutiva»

La exconsejera de Educación Ana González (Oviedo, 1963) depositó ayer por la mañana en la sede ovetense de la FSA 128 avales (el 10% del censo de afiliados), el máximo que marcan los estatutos para participar en este proceso de primarias. No obstante, el equipo de la candidata oficialista recogió en los últimos días en total más de 250 apoyos, entre ellos el de María Antonia Fernández Felgueroso, hermana de la excaldesa de Gijón que fuera procuradora general de Asturias.

González expresa su agradecimiento a los compañeros que la animaron a postularse a la Alcaldía, una decisión que meditó en profundidad y que no formalizó hasta el pasado mes de septiembre. «Mucha gente me pidió durante muchos meses que diera este paso», remarca. De hecho, para quienes la señalan como la candidata impulsada por el aparato sanchista introduce una salvedad: «Es obvio y notorio que apoyé a Pedro Sánchez en su momento, pero a mí no me propuso el secretario general -Iván Fernández Ardura- ni nadie de la ejecutiva local», apunta.

«Estoy aquí por la propia militancia, que fue la que me convenció de encarar un reto que exige dar todo de ti, porque ser alcaldesa significa que no hay corte entre trabajo y vida privada. La ciudad, desde que eres elegida, se convierte en tú única preocupación y lo sé por el ejemplo de Paz Fernández Felgueroso», añade.

Considera que algunas personas dentro del partido han «jugado a tergiversar» con su supuesta falta de arraigo y vinculación con Gijón, la ciudad que aspira a gobernar. «Tengo relación con la ciudad desde niña. Estoy empadronada desde finales de 2010 (cuando llegué desde Madrid), vivo actualmente en Gijón cerca del Teatro Jovellanos, he trabajado años en uno de los principales centros educativos (el IES Universidad Laboral) y desarrollo mucha actividad aquí desde hace tiempo», reseña.

«De los otros dos candidatos nunca voy a decir que son peores que yo. Para mí la lealtad y el compañerismo están por encima de este proceso de primarias que espero ganar». Y abunda en esta idea: «Creo que tal como actúes en este proceso es tal como vas a actuar después si llegas a la Alcaldía. Hay que encarnar una cierta forma de ser y estar. La persona que elija una mayoría de compañeros, que puedo no ser yo, será mi candidato».

González afirma que «las sensaciones son muy buenas» en la antesala de la proclamación oficial de candiduras y el inicio de la campaña electoral. Anticipa que el proyecto que lidera «habla de volver con orgullo al modelo de Gijón, perdido con los gobiernos de Foro, que tenía como elemento tractor lo bien que se vivía, para avanzar y servir de nuevo de referencia a otras ciudades españolas delsiglo XXI». Otro pilar de su programa será reivindicar «la ejecución plena de las competencias municipales y la atención de barrios».

Tuero fue el primero en certificar su precandidatura ya el viernes. / DAMIÁN ARIENZA

José Ramón Tuero, precandidato con 128 avales

El director general de Deporte desde hace seis años, José Manuel Tuero (Gijón, 1971), fue el primero en convertirse en aspirante oficial. Acudió por separado de los otros dos precandidatos, la misma tarde del viernes, para depositar sus 128 avales en la sede de la FSA. Dejó, como Ana González, el tope reglamentario de apoyos admitidos, pero ayer aclaró que su «cifra definitiva de avales fue de 141». «Hemos tenido esa cantidad de apoyos sin ningún tipo de presión, con total libertad y de todas las familias socialistas». Se da la circunstancia de que Tuero también fue el primero en preinscribirse en la Casa del Pueblo el pasado 26 de septiembre.

Apelando a su carácter competitivo de deportista, que le llevó a finalizar dos pruebas 'Ironman' en Lanzarote en 2000 y 2004, asegura que sale «siempre a ganar». Confía en su triunfo en estas primarias que tendrán su primera votación el día 21, explica, «porque entreno duro, mucho tiempo y me aprovecho de los errores del contrario». También reivindica que es el único de los tres candidatos que «sabe lo que es trabajar en un turno de 24 horas los 365 días del año, porque esto es ser alcalde». Tuero se refiere así a su experiencia como regidor de Mansilla de las Mulas, población leonesa con 1.768 habitantes según datos censales de 2017.

Respecto a Ana González, asegura que «es una persona válida con la que he trabajado muy a gusto con ella y, de hecho, tenemos una relación fantástica». Sin embargo, ello no quita para que opine que «Gijón quizás no sea el lugar más idóneo para ella, porque esta es una votación interna y hay que pensar en la persona que competirá electoralmente con el resto de fuerzas en el mes de mayo». En contraste con la opción de González, que según él abraza el oficialismo, el director de Deporte señala que se siente «más capacitado y con más fortalezas». «Soy un tipo de barrio, con fuertes vínculos con La Calzada, que conoce bien el tejido asociativo de la ciudad, y, que, acudiendo al símil del fútbol, siente los colores rojiblancos más que nadie», pregona.

Defiende también que él es el único candidato «libre de etiquetas para trabajar en las ideas y en hacer que el motor de Gijón vuelva a arrancar tras siete años al ralentí con Foro», porque sus dos oponentes –subraya– son ambos miembros del aparato sanchista. Ana González, por haber sido hasta hace nada responsable de Igualdad de la ejecutiva regional de Adrián Barbón; y Constantino Vaquero, por pertenecer a la ejecutiva local de Ardura como secretario de Relaciones con la Sociedad.

El político gijonés, que recientemente ha sido padre de un niño, califica como «anécdota» el hecho de que medios de comunicación digitales leoneses le califiquen como leonés, por sus nueve años como representante público en Mansilla de las Mulas, al hacerse eco de las primarias gijonesas. Finalmente, avisa: «Daré la bienvenida a quien quiera sumarse a mi proyecto colectivo, pero no me integraré con ninguno».

Constantino Vaquero, a su llegada a la sede la FSA. / DANIEL MORA

Tino Vaquero, precandidato con 89 avales

El abogado local y hasta hace poco presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, Constantino Vaquero (Gijón, 1965), rechaza que le encasillen como miembro de ningún aparato pese a ser miembro de la ejecutiva local de Ardura. «Creo que la evidencia de lo que ha pasado en la negociación de nombres y lo que el concejal José Ramón García, 'Monchu', explicó como exponente del sector crítico en rueda de prensa deja bien claro que no», anota. Es más, considera que de los tres aspirantes él es el único que se diferencia: «No vengo de la política y nunca he desempeñado ningún cargo representativo. Mi candidatura, si no es la mejor, al menos aporta un soplo de aire fresco al partido», remarca.

«Soy un ciudadano más de Gijón que se bate el cobre todos los días en su despacho y en calle y que puede ofrecer una visión progresista y con sensibilidad social», proclama el precandidato.

Vaquero, muy próximo a la exedil Dulce Gallego y a la exsecretaria de Organización Blanca Esther Aranda, entregó ayer en la sede ovetense de la FSA 89 avales, una cifra más modesta que Ana González y José Ramón Tuero, pero igualmente válida para seguir en la carrera para optar a la Alcaldía de Gijón. Señala que el mínimo exigido eran 64 apoyos (el 5% del censo de afiliados), pero que él decidió llevar un poco por demás para tener «un margen de seguridad».

Respecto a los otros dos oponentes, afirma que «ambos son compañeros que me merecen el máximo respeto y a los que nunca aludiré durante la campaña para sacarles defectos o carencias». «Tendrán que ser los militantes, en última instancia, quienes saquen sus conclusiones sobre cuál tiene el mejor perfil para salir a la calle a recuperar la Alcaldía de Gijón y un proyecto ilusionante de ciudad tras los años de inacción de Foro», apostilla.

Vaquero asegura que mantiene abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con algunos de los otros dos aspirantes.