Los candidatos socialistas, centrados en «superar y revertir los años de Foro» 01:47 Numerosos militantes socialistas siguieron el debate, a través de una pantalla, desde el salón de actos de la Casa del Pueblo. / JOAQUÍN PAÑEDA Los tres aspirantes a encabezar la lista del PSOE a la Alcaldía aclaran en un debate amable que el programa electoral «lo hará la propia militancia» AIDA COLLADO GIJÓN. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:29

El debate entre los tres aspirantes a liderar la candidatura del PSOE en las próximas elecciones municipales dejó claro, siendo lo opuesto a una lucha encarnizada, que todos están dispuestos a utilizar sus mejores cartas. Ninguno, eso sí, se salió de la línea argumental sostenida en todos y cada uno de los discursos: «Gijón tiene un problema y ese problema es Foro». Así que fueron la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el equipo de gobierno local quienes se llevaron las mayores estocadas. Identificado el enemigo común, todos hicieron hincapié en el mismo objetivo común: recuperar el terreno perdido en los últimos ocho años. Servir de «puente» entre los gobiernos socialistas del pasado -glosaron ampliamente sus logros- y el que aspiran a liderar a partir de 2019.

Dicho esto, no todo fueron coincidencias y los rivales, algunos con insistencia, aprovecharon la oportunidad de marcar diferencias y evidenciar, de forma sutil, las flaquezas de sus contrincantes. En este primer asalto no hubo ataques directos ni deslealtades «entre compañeros», pero sí se fueron clarificando los tres perfiles de candidato. El de la exconsejera Ana González, como la apuesta de la ejecutiva barbonista, convencida de que «no toca hablar de nosotros, sino de Gijón» y defensora de los dos ejes medulares de su proyecto municipal: el socialismo y el feminismo. José Ramón Tuero, director general de Deportes, como el candidato «pegado a la calle», que nació y creció en la ciudad. En ningún momento señaló directamente a González, a quien se le reprocha un escaso vínculo con Gijón, pero sí hizo hincapié en su propia y estrecha relación con el barrio obrero de La Calzada y en sus cualidades como conocedor del ADN de la villa de Jovellanos. Y Tino Vaquero, hasta ahora conocido como el presidente local de Cruz Roja, quien no dejó escapar la oportunidad de diferenciarse por su trayectoria profesional, apartada de los cargos políticos. Algo que le ayudó a enviar su mensaje de apertura y nuevos vientos.

Escuelas infantiles

Todo ello, no se puede obviar, condicionado por un hecho que restó profundidad al debate: el programa electoral del PSOE tomará forma más tarde, cuando la propia militancia decida sus líneas principales a través de un proceso participativo. Así las cosas, los aspirantes no pudieron hacer más que presentar algunas de las que serán sus prioridades. Y como ellos confesaron en repetidas elecciones, coincidieron en la mayoría. Abarcaron la realidad gijonesa en cinco bloques. El primero abarcó las áreas de cultura, educación y deporte. Justo la clave, destacó el primero en intervenir, José Ramón Tuero, «para generar una ciudadanía implicada». Él lamentó que Foro no haya construido más escuelas infantiles -«200 niños, entre ellos el mío, se han quedado fuera de la red pública», dijo-, recordó la época dorada de Gijón como referencia musical con los grandes conciertos y enarboló las banderas del Festival Internacional de Cine o la Semana Negra. Hasta este momento, coincidencia plena con los otros candidatos. «Tenemos el Museo de Gijón, pero no sabemos qué es lo que Foro quiere hacer con él. Habrá que repensar Tabacalera», evaluó.

Foro «dejará un erial», acusó Tino Vaquero, quien habló de la necesidad de «recuperar la Fundación Municipal de Cultura, un ente hoy anquilosado», devolver al Jardín Botánico su condición de referencia en la materia, ampliar las escuelas de cero a tres años, mejorar la participación ciudadana en la vida cultural y garantizar el acceso universal a la práctica deportiva.

La cultura en Gijón, completó la última en hablar, Ana González, «ha sufrido dos grandes crisis: la económica y Foro, que ha sido su fustigador y aniquilador». González apostó por renovar el compromiso con las «descuidadas» estructuras municipales, criticó a Moriyón por «confundir la oferta cultural con una oferta de ocio consumista, que hay que pagar» y puso el ejemplo de «el escándalo de Divertia, la crean para ser más eficaces y cada año gasta más que el anterior y lo hace peor».

Economía e innovación

El segundo bloque a debate fue la economía, la innovación y el medio ambiente. «Gijón es una ciudad industrial, pero eso no significa que no tengamos en cuenta la sostenibilidad, porque ese es nuestro compromiso para con las próximas generaciones», comenzó Vaquero. Definió un modelo claro de economía generadora de actividad, con apoyo de las pymes, «para favorecer la economía real frente a la especulativa». Defendió la limitación progresiva del uso de vehículos, las energías limpias y el fomento de la bici, para cuyos usuarios pidió más carriles.

Tuero lanzó más golpes a Foro: censuró la «persecución» en la EMA, defendió la gestión socialista y criticó que «el dinero presupuestado y no ejecutado desde 2015 alcanza los 150 millones de euros». Asimismo, enalteció el campus, la Formación Profesional y el Parque Científico y Tecnológico, para aseverar que «la industria ha de ser compatible con la calidad del aire y, como ayuntamiento, debemos exigir un mayor control a las empresas».

Ana González se centró en la microeconomía, pero quiso destacar -en contraposición a sus oponentes- que «el 80% del empleo en Gijón está en los servicios y no en la industria. Hay que ser conscientes de ello y de cómo ha cambiado el modelo». Punto que luego obtuvo contestación por parte de Tuero: «Sin el ADN industrial, responsable del 20% de empleo restante, sin esos empleos de calidad, quizá hoy no tendríamos esos servicios».

Precisamente los servicios, junto a la movilidad y la industria protagonizaron el tercer bloque de debate. «El Ayuntamiento no está modernizándose ni apostando por la movilidad 4.0», reflexionó Ana González, quien además de invitar a pensar en nuevos modelos (bicis, patinetes, ampliación de aceras...), definió Gijón como la ciudad «que lo tiene todo» para atraer al turismo. Eso sí, advirtió: «No queremos turismo de despedidas de soltero, queremos turismo de calidad».

Tuero salió en defensa de la ZALIA, que sabe rechazada por muchos, como «una oportunidad y una solución», a la hora de «pensar en el mañana, más allá de las dificultades de hoy». Igual que El Musel, dijo, es «una oportunidad histórica».

Más información El plasma de la discordia

También Vaquero trató sobre la importancia del puerto en el futuro y vio en él la mejor tarjeta para «el establecimiento de empresas logísticas y comerciales que lo complementan». Su visión de Gijón es, además, la de un destino del turismo de congresos de primer orden y puso en duda, eso sí, la utilidad del túnel del metrotrén a corto plazo o si la ciudad puede asumir el coste de su mantenimiento.

Su reflexión dio paso al cuarto bloque, dedicado a infraestructuras. Tuero reclamó el plan de vías tras «tantos años de retrasos e incumplimientos», por los que de nuevo cargó contra Foro y elogió el «buen criterio» del Gobierno de Pedro Sánchez en su afán por «analizar el acuerdo» al que se había llegado para la firma del convenio.

González también tuvo palabras para Xixón Sí Puede. O, para ser más precisos, para «las alharacas de partidos que permiten que Foro siga en el Gobierno pero luego quieren salir ya a la calle». Una ciudad, dijo, «ha de ser una ciudad para la vida, ha de estar completa, acabada».

Vaquero, como Tuero, priorizó los barrios como elemento vertebrador. Y reivindicó un PGO equilibrado territorialmente, entre una larga lista de peticiones, que fueron de la modernización de la depuradora de Aboño a la unánime exigencia de una playa limpia.

La política social cerró el debate. Justo, confesó Vaquero, la razón por la que dio un paso al frente. Propuso un plan de inclusión para personas con discapacidad y se comprometió, entre otras cosas, a mantener el 0,7% de cooperación. González instó a recuperar el modelo de intervención, frente al asistencialista «o de caridad, impulsado por Foro» y Tuero también salió en defensa de la inversión social, para «favorecer la igualdad de oportunidades» sin recurrir a la beneficencia. Muchas coincidencias, en un debate que promete intensificarse.