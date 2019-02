«En contra de mi candidatura solo debería estar la derecha de Gijón» Rosa Espiño, en el paseo de la playa del Arbeyal. / DANIEL MORA Rosa Espiño, candidata a cabeza de lista en las primarias de Podemos Xixón: «Me parece peligroso relacionar los méritos con el lugar de nacimiento. Creo que me sobran vínculos con la ciudad» I. VILLAR Lunes, 4 febrero 2019, 01:03

Tras cuatro años como diputada autonómica, Rosa Espiño (Langreo, 1968) busca dar el paso al Ayuntamiento. Trabajadora de la empresa pública de residencias para mayores y con una amplia trayectoria sindical, es la candidata de Piensa Xixón para encabezar la lista municipal de Podemos. No obstante, hasta el mismo inicio de las primarias su candidatura estuvo rodeada de incertidumbre, con una anulación del comité electoral regional que fue revisada por la comisión de garantías estatal.

-¿Cómo ha vivido lo ocurrido estos días en torno a su candidatura?

-Me entristece. Estas prácticas más que lesionarme a mí o a mi equipo lesionan a Podemos. En contra de mi candidatura solo debería estar la derecha, que es la única que puede sentirse lesionada porque me presente.

-La dirección regional habla de un «atropello jurídico»...

-Afortunadamente, Podemos son los inscritos, no las direcciones políticas. Pero es llamativo que pidan que no se interprete el reglamento de primarias según principios democráticos.

-¿El asunto seguirá coleando?

-No creo que tenga ningún recorrido ya. Cuando me presenté lo hice convencida de que cumplía los requisitos reglamentarios. Hemos trabajado siempre con total transparencia, decidiendo desde el primer momento quién encabezaría la candidatura, sin que apareciera ni desapareciera gente, ni bailando con personas que subían y bajaban en la lista.

-Tras todo este asunto, las dudas sobre su vinculación con Gijón...

-Yo inicié en Gijón mi actividad sindical, he tenido un proyecto de vida aquí y los últimos 17 años los pasé en Gijón, salvo tres. E incluso no viviendo, trabajaba aquí. Creo que vínculos me sobran. No comparto esa forma de entender el 'de aquí' y me parece peligroso relacionar los méritos con el lugar de nacimiento.

-¿Por qué es usted la mejor candidata para Podemos en Gijón?

-Creo que lo importante son los equipos y el mío aglutina diferentes sensibilidades dentro de Podemos. Hemos sido capaces de poner en común que hay que pensar la ciudad, que Podemos es quien debe gobernar en Gijón y Asturias, y que hay que desalojar a la derecha del Ayuntamiento.

-Eso lo diría cualquier candidato.

-Creo que la diferencia puede estar en cómo queremos que se elabore el programa y en cómo organizarnos con la calle, con los círculos, con los grupos de trabajo... Y para nosotros es imprescindible que la política del grupo municipal esté conectada con el motor que es el consejo ciudadano.

Acuerdos de la izquierda

-¿Qué le ha parecido la labor de Xixón Sí Puede estos cuatro años?

-Me consta que los concejales fueron capaces de llevar adelante políticas muy importantes para la ciudadanía. Agradezco su tiempo y esfuerzo. Pero echo en falta haber desalojado a Foro, cuando había mimbres para hacerlo.

-¿Ve factible alcanzar acuerdos con otros partidos de izquierda?

-En muchos territorios Podemos está lográndolos. Y si en mi candidatura hemos sido capaces de poner unir a distintas sensibilidades, tenemos capacidad más que de sobra para hacerlo con otros partidos.

-¿Cuáles serían sus prioridades en el Ayuntamiento?

-Las deben decidir las asambleas ciudadanas. Ahora hablamos de candidatos, no de programas. Aunque el diagnóstico que tenemos es el de una ciudad con mucha contaminación, en la que a los jóvenes les toca emigrar o tener un trabajo precario, donde es necesario mantener unos servicios públicos de calidad y donde aumentan las familias de mujeres solas con hijos con dificultades para la supervivencia y la conciliación.

-Hábleme de su equipo.

-Es gente con experiencia y conocimiento en temas como el medio ambiente y la lucha contra la precariedad, tenemos perfiles jóvenes y mayores, de personas que saben bien cuál es la situación de los inmigrantes... Y todo con una mirada feminista.