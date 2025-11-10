El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un proyecto colectivo en Gijón

«La capilla de San Esteban del Mar es un triunfo colectivo»

El Espacio Cultural San Esteban del Mar abrió sus puertas entre alabanzas. La Asociación Belenista le dará uno de sus primeros usos con un nacimiento

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:17

Comenta

«Un proyecto colectivo» llevado a cabo «con más corazón que razón» y que por fin se hizo realidad. La capilla de San Esteban del Mar ... , en El Natahoyo, fue inaugurada este lunes como espacio cultural en presencia de numerosas autoridades y personas e instituciones implicadas a lo largo de la década de trabajo de rehabilitación y acondicionamiento del edificio. Tras mucho «esfuerzo, energía y generosidad», el empeño del Club Rotario de Gijón vio cumplido el proyecto. Se recupera así un inmueble construido en 1648 aprovechando elementos de una antigua ermita existente en la parroquia de Tremañes, desacralizada desde mediados del siglo XX y muy deteriorada por los diferentes usos que se le ha dado. Fue templo, consultorio médico, gimnasio y academia de boxeo hasta caer en el abandono y el ostracismo. «La rehabilitación es un acto de continuidad y queremos que sea un punto de encuentro y de memoria de los gijoneses». Lo dijo Luis Buznego, del Club Rotario y uno de los que impulsó el proyecto desde los inicios. La capilla de San Esteban del Mar tiene una fuerte vinculación a la ciudad de Gijón, recordó, ya que, entre otros acontecimientos, en ella se veló el cuerpo de Jovellanos antes de ser llevado en procesión hasta su sepulcro. «Hoy es un día muy feliz para el Club», matizó Paz Fernández Felgueroso, implicada también desde el primer momento, que reconoció que este era «el proyecto de más envergadura» en el que se ha involucrado el club rotario y en el que la «energía, ilusión y pasión por rehabilitar uno de los edificios más antiguos de Gijón» fue el motor de los trabajos. El camino no fue fácil, se contó. No en vano fueron necesarios muchos medios técnicos y económicos «y muchas voluntades», pero la Compañía de Jesús, propietaria del inmueble; la que fuera alcaldesa de Gijón, Ana González, y la actual, Carmen Moriyón, así como vecinos de El Natahoyo y su entorno, ayudaron a que el empeño llegara a buen puerto.

