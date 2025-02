«Estamos en una caravana continua». Es el lamento de los comerciantes de la avenida de la Costa, que han visto cómo en los últimos tiempos esta arteria soporta un volumen de tráfico que llegar a ser excesivo. «La culpa es de lo del Muro», ... dicen muchos.

Parte de los dueños de estos negocios creen que el polvo, los ruidos y el trasiego continuo de automóviles son un engorro. Aunque hay quien trata de ver el lado positivo y apunta que el hecho de que el tráfico se ralentice favorece que «al paso, se vean nuestros escaparates». A cualquier hora del día, pero especialmente en las horas puntas, la avenida de la Costa se ve obligada a absorber más tráfico del deseable y, a tenor de los atascos, del que tiene capacidad.

Cualquier imprevisto, por tanto, agudiza el problema. Como por ejemplo la reparación de un semáforo la semana pasada, en el tramo esquina con Adosinda. También sucede si se poda un árbol, por ejemplo, dado que los trabajadores acaban ocupando la calzada al ser las aceras «demasiado estrechas».

La percepción de los comerciantes de la zona contrasta con la opinión de la Concejalía de Movilidad, que mantiene que tales atascos no existen. «La monitorización del tráfico se hace en tiempo real y salta si hay atascos y no los hay». A lo largo de la avenida, hay tramos con mayor intensidad de circulación que otros, pero, salvo en algunos momentos puntuales, los vehículos no cesan de transitar, remarcan.

En la calle, las opiniones van en sentido contrario. Mercedes Menéndez lo tiene claro: «La culpa es de lo que está pasando en el Muro». Conoce bien lo que discurre ante su local, Calzados Riaño. Hace tres décadas que está instalada en esta calle y cree que «todo esto está estropeando mucho al comercio». Y eso, dice, que Gijón aun está «desierto, en cuanto empiecen a venir los veraneantes a ver qué pasa». La misma explicación encuentra Telvi García Beceña, que regenta junto a su marido, Manuel Alfonso Toraño, Ultramarinos Resi desde hace 43 años. «Estamos en una caravana continua; aquí siempre hubo, pero ahora es permanente». Le preocupa especialmente la contaminación, y tiene un pequeño dispositivo medidor que le alerta de ello.

Las sirenas, los atascos, las dificultades de paso para las ambulancias es «agobiante» para Ana González de Cocinas San Lorenzo. Y los ruidos y contaminación son los factores que apunta Angélica Fernández, de Carcasona. De «hollín a todas horas» habla John Lorenzo, de la cervecería La Fragua. «La densidad de tráfico es demasiado y los atascos por las obras del Muro evidentes», opina Eva Abejón, de la librería Magazine.

Los taxistas «sufren» carreras imposibles que «se incrementarán con el verano y las actividades festivas». Juan Bautista García y David Cebreiros aseguran que en las horas punta los atascos son continuos. Por contra, Rafael Fernández, de Asturias con Bici, insiste en que «el peatón es lo primero y hay que cambiar las mentalidades». Su solución: más bici y transporte público.