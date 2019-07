Un año de cárcel para el hombre que se masturbó delante de tres menores en El Coto J. L. L., durante la sesión celebrada ayer en el juzgado de lo Penal 1 de Gijón. / CAROLINA SANTOS La defensa del acusado ya ha adelantado que recurrirán la sentencia P. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 11 julio 2019, 00:55

J. L. L., el hombre de 41 años que se masturbó delante de tres menores en un parque de El Coto, ha sido condenado a un año de cárcel, a lo que se suma una orden de alejamiento de 500 metros de las tres adolescentes. Así lo ha dictado el magistrado del juzgado de lo Penal número 1, en una sentencia que concuerda con la petición formulada por la Fiscalía tras la vista oral. La defensa del acusado ya ha adelantado que recurrirán la sentencia.

Los hechos tuvieron lugar el 6 de mayo de 2018, cuando, según afirmaron las víctimas, que se encontraban en un parque de El Coto, el ahora condenado se sacó sus genitales «y se puso a masturbarse con una mano mientras fumaba con la otra». Fueron los progenitores de los menores los que, una vez conocieron lo ocurrido, decidieron interponer una demanda en la Comisaría. Una de las adolescentes lo reconoció en una de las fotos que le mostraron los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, quienes lo tenían identificado debido a que el hombre ya contaba con una condena anterior por un delito de exhibicionismo. En aquella ocasión, esta persona había sido arrestada por mostrarle los genitales a una niña de 10 años en un parque de Carlos Marx, en el barrio de Laviada.

Negó los hechos

Durante su declaración ante el juez, J. L. L. , negó los hechos que se le imputaban. «Me parece lamentable, pero yo no he sido. No me masturbé delante de ellas. Ese día estaba de ruta por Cangas de Onís», afirmó. Se trató de una nueva versión que no había referido ni tras la declaración posterior a la detención ni durante la fase de instrucción. Su abogado intentó aportar una nueva pericial con el posicionamiento del GPS del teléfono del acusado en Cangas de Onís, pero el magistrado lo desestimó al considerar que carecía de relevancia.