Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes El gijonés reconoció los hechos hoy en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Gijón. Tiene una condena de 25 años de prisión por agredir sexualmente a su otra hija

Olaya Suárez Gijón Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:29

El gijonés acusado de violar a sus dos hijas pequeñas y fingir su propio suicidio en Llanes ha reconocido los cargos y aceptado una condena de quince años de prisión por la agresión sexual a una de las víctimas, que tiene un autismo diagnosticado. El acuerdo se firmó previo al juicio que tenía previsto celebrarse hoy en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, en Gijón. El mismo individuo cuenta con otra condena de 25 años de cárcel por la violación a la otra menor. Ambos procedimientos judiciales se desarrollaron de manera paralela tras las denuncias interpuestas por las madres de sus dos hijas.

En materia de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a esta segunda víctima con 40.000 euros. Según se recoge en el acuerdo ratificado por la fiscalía, «actuaba aprovechándose de su relación parental y del trastorno del espectro autista que la menor tiene diagnosticado». La agredió sexualmente, «de forma constante y reiterada desde que menor tenía 8 años y hasta que cumplió los 13, durante los periodos de tiempo en los que la niña residía con él de acuerdo con el régimen de guarda y custodia establecido».

La de hoy era la segunda ocasión en la que estaba previsto que se celebrase el juicio. A la primera, fijada para junio, no se presentó y trató de hacer ver a ojos de la Justicia que se había precipitado desde la costa llanisca. Allí, cerca de los bufones de Santiuste, dejaron su coche, a la vista de todos, en un intento de que los investigadores no lo buscasen al creer que estaba en el Cantábrico. No fue creíble desde el primer momento.

El individuo pudo ser localizado días después por la Guardia Civil, detenido y trasladado al centro penitenciario de Asturias, donde aún permanece. Por las violaciones a su otra hija tiene una condena de 25 años de prisión, que no era firme y por eso se encontraba en libertad provisional cuando no se personó al juicio.

Los dos casos de agresiones sexuales a sus dos hijas de corta edad se tramitaron por causas penales separadas, ya que ambas denuncias se presentaron en tiempos distintos por sus respectivas madres. Las menores son hijas del acusado, pero de madres diferentes.

La víctima sufre importantes secuelas psicológicas a consecuencia de los hechos.