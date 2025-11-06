Carla Delgado deja la presidencia de Abierto Hasta el Amanecer en Gijón, que asume Rui Pinto

Carla Delgado (en el centro), presidenta de Abierto Hasta el Amanecer, y Rui Pinto (tercero por la derecha), su sustituto, con parte del equipo y representantes municipales en la presentación de la 34 edición del programa de ocio nocturno en Gijón.

María Agra Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:42

Carla Delgado, presidenta de la asociación juvenil Abierto Hasta el Amanecer desde el verano de 2023, deja el cargo y cede el testigo a Rui Pinto (Gijón, 1998), quien ya está al frente de la dirección en estos momentos, si bien el relevo terminará de hacerse efectivo en enero. Así lo comunicó ella misma este jueves, tratando de contener la emoción, durante la presentación de las actividades de la primera fase del programa de ocio nocturno alternativo de la entidad, que se desarrollará entre el 7 de noviembre y el 21 de diciembre.

Delgado repasó su trayectoria al frente de la asociación y destacó el papel del programa como «un espacio donde la juventud puede encontrarse, expresarse y creer que tiene voz». En su despedida, agradeció el apoyo de su equipo y de las entidades colaboradoras, subrayando que «el tercer sector sigue siendo un motor de cambio social, capaz de generar vínculos y oportunidades incluso en contextos difíciles». A partir de ahora, seguirá trabajando por el bienestar de la juventud «en la sombra» como tesorera de la entidad.

También agradeció la buena relación mantenida con el gobierno local desde que comenzó este mandato, que se traduce en «una gestión liviana y apoyo constante». «Estos dos años no tienen nada que ver con los dos años anteriores que viví», remarcó.

Evento por el 25N

Desde este viernes, jóvenes de entre 13 y 35 años podrán disfrutar de una amplia oferta gratuita de talleres, torneos, eventos culturales y deportivos en distintos espacios municipales de la ciudad. Esta primera fase contará con más de 60 talleres y más de 200 horas de actividades, entre las que se incluyen propuestas de arte, fotografía, baile, cocina, comunicación, igualdad y educación emocional que tendrán lugar en el CMI de El Llano, el CMI de El Coto, la Escuela de Comercio, el Centro de Iniciativas Juveniles de La Calzada y el Conseyu de la Mocedá.

Tienen especial demanda los tradicionales torneos de fútbol 7 –es «la actividad estrella», con 70 equipos en lista de espera–, fútbol sala, voleibol, baloncesto y Mario Kart, junto con eventos especiales como el 'Desafío vertical' en el rocódromo, el evento 25N 'Abierto para luchar' en la Casa del Chino o la maratón de pádel nocturna, el 22 de noviembre, en el complejo deportivo de La Calzada.

Las inscripciones para participar ya están abiertas tanto en la sede de la asociación como en su página web y cuentan ya con cerca de 1.000 inscritos.

Nuevo plan de juventud

El concejal de Relaciones Instituciones y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, anunció durante la presentación que en 2026 elaborarán un «nuevo y necesario» plan de juventud que tenga en cuenta a todas las áreas municipales, asociaciones juveniles y agentes implicados. «Es tiempo de tener en cuenta sus opiniones en las políticas que les afectan», aseveró.

A la presentación asistieron también el concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda; el director general de Juventud y Proyectos Educativos, Carlos Llaca; el responsable del área de Juvetud, Marcos Juez, y la directora general de Promoción de Empleo, Carla Sanjurjo.