Moriyón: «Si no se firma el convenio del plan de vías en octubre nos tendrán enfrente» 00:33 El consejero Fernando Lastra y la alcaldesa Carmen Moriyón, ayer, en unas jornadas organizadas por Emulsa. / CAROLINA SANTOS El consejero de Infraestructuras aún espera «encontrar una solución este mes que dé satisfacción a todo lo que queremos» AIDA COLLADO GIJÓN. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:28

Un ultimátum en toda regla. La alcaldesa, Carmen Moriyón, advirtió ayer al Ministerio de Fomento de que si no firma el convenio del plan de vías antes de que finalice el mes «nos tendrán enfrente». Así de tajante se mostró durante una entrevista en la RPA, en la que aprovechó para aclararle al ministro José Luis Ábalos que «no puede doblegar la voluntad de los gijoneses» y, mucho menos, «ante un consenso que costó mucho esfuerzo conseguir y que supondría 800 millones de euros de inversión» en la principal infraestructura de la ciudad.

La regidora lo tiene meridianamente claro. Las reivindicaciones de Gijón no son «un capricho», sino que parten de «un acuerdo de todos los grupos políticos y de toda la sociedad». Algo harto complicado de alcanzar, como para que ahora se vaya al traste sin oponer resistencia. Había un pacto y por eso recordó al Ejecutivo central sus promesas y al regional, su compromiso con la causa: «El Ministerio dijo que el convenio se firmaría en octubre y también el consejero Fernando Lastra votó a favor en primavera, por lo que vamos a esperar a que finalice este mes», concedió.

Pero si cae la hoja del calendario y se agota octubre sin que el plan haya sido finalmente rubricado, la sociedad civil no estará, ni mucho menos, sola a la hora de salir a la calle. La plataforma por la supresión de la barrera ferroviaria ya anunció anteayer que aglutinará al máximo de entidades posibles -intentará incluir a las grandes firmas empresariales de la región- para escenificar su postura el mismísimo día 31. Y, en este escenario, Foro no descarta coger la pancarta y participar en una manifestación para salir en defensa cerrada del plan de vías. Esta, se encargó de recordar ayer la primera edil, no sería la primera vez que el gobierno local participa en una movilización de este tipo. Ya lo hizo en una ocasión, con el Partido Popular al frente del Gobierno central.

Moderación del Principado

Moriyón realizó estas declaraciones a primera hora de la mañana, antes de asistir a unas jornadas organizadas por Emulsa, donde coincidió con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien se mostró parco en palabras pero también se refirió brevemente al asunto que ha marcado la actualidad política de la ciudad durante las últimas semanas.

Lastra se mantuvo firme en su postura e insistió en que el Principado confía en «encontrar una solución en el mes de octubre que dé satisfacción a todo lo que queremos». Y eso, explicó a renglón seguido, no es otra cosa que «que se ponga en marcha el plan de vías».

Eso sí, sobre el límite temporal fijado por la plataforma, vecinos, sindicatos, agrupaciones y partidos, que marca en rojo el día 31 para la firma del plan de vías, Lastra mostró una posición notablemente más suave: «Hay detalles de tipo administrativo que me importan menos que la propia ejecución en tiempo y forma de lo que tenemos comprometido». Eso, concluyó, es lo que más le interesa, «llevar adelante el proyecto».

Un objetivo en el que coincide con Moriyón, que sin embargo está convencida de que superar la parálisis del plan «es una cuestión de voluntad política». Una voluntad que espera como agua de mayo la sociedad gijonesa al completo y que pasa porque Fomento firme el convenio en el que se establezca un calendario para el desarrollo de las obras y, esta vez sí, se asignen las corresondientes partidas presupuestarias.