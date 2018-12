Moriyón asegura que la prórroga de las cuentas no afectará a la ciudadanía Brindis de los miembros de la Corporación Municipal con los medios de comunicación. / CAROLINA SANTOS La alcaldesa, que firmará hoy el decreto, sostiene que hay consenso en la Corporación para agilizar las modificaciones en el Pleno de febrero MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 28 diciembre 2018, 02:48

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, firmará hoy el decreto de prórroga presupuestaria del Ayuntamiento para 2019. Según explicó ayer, «el documento ya está listo y supervisado por el Servicio de Intervención». Es el paso fundamental para que el municipio cuente con presupuesto para el próximo año, por lo que, nada más rubricar el documento, informará de su contenido a los grupos políticos que integran la Corporación. Después, será Ana Braña, concejala de Hacienda, Organización Municipal y Empleo, quien lo explique en detalle.

Pero lo más importante, según remarcó la alcaldesa, es que espera que todo ese proceso no afecte en modo alguno a la ciudadanía, ya que las inversiones y los convenios nominativos, por ejemplo, han de ser aprobados mediante modificaciones presupuestarias. Moriyón indicó que el objetivo que se busca es que no haya afecciones a los gijoneses y que «hay voluntad, por parte de toda la Corporación, para que las cuestiones que no se incluyen en el decreto de prórroga, porque no es posible según la norma, las podamos agilizar todo lo posible con vistas a aprobarlas en el Pleno del mes de febrero». Además, la regidora destacó el trabajo realizado por todos los partidos por buscar consensos, una labor que, en su opinión, «ahora no se nota», pero que en un futuro «se valorará». «Es algo que va a tocar hacer a los políticos en tiempos venideros», apuntó.

Pero el Ayuntamiento de Gijón afronta unos meses muy importantes para el futuro del municipio antes de la convocatoria de las elecciones locales y regionales del próximo 26 de mayo. Está previsto que el día 30 de enero se celebre una sesión plenaria en la que se aprobarán tres de los proyectos más importantes para la ciudad, como son los convenios del Área Metropolitana y del plan de vías, así como la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO).

Respecto a este último asunto, unido a la última operación de compra de terrenos en el entorno de El Rinconín, Carmen Moriyón considera que da mayor tranquilidad al sector de la construcción. «Eso dicen los expertos». Es más, añadió que «hay oficinas especializadas que ofrecen sus servicios para que las personas que tengan sus propiedades o asuntos que dependieran del PGO puedan consultar cómo les afecta, si ya pueden ponerlo en marcha y demás. Hay tranquilidad, comienza a haber seguridad jurídica». También se mostró convencida de que la aprobación definitiva del PGO será bueno para Gijón: «Hubo unos años en los que parecía que nunca iba a salir adelante, pero de lo que no teníamos duda es de que iba a traer desarrollo económico y progreso para Gijón, y creo que no nos vamos a equivocar».

Carmen Moriyón realizó estas declaraciones en el marco del tradicional brindis navideño de todos los miembros de la Corporación municipal con los medios de comunicación que habitualmente cubren la información del Ayuntamiento de Gijón.