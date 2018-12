«Nunca dijimos que las ayudas de la renta social serían infinitas», sostiene la alcaldesa Niega que con la rebaja de la dotación se estén «frustrando expectativas» y destaca que «permitió a mucha gente solucionar problemas puntuales» I. V. GIJÓN. Jueves, 13 diciembre 2018, 03:51

«No me arrepiento». La alcaldesa reiteró ayer, como hiciera ya durante el reciente debate sobre el estado del municipio, su satisfacción con el resultado de la puesta en marcha en Gijón de la renta social municipal, «porque permitió a muchas personas resolver problemas puntuales». En respuesta a la concejala Sofía Cosmen, quien pidió a la regidora una valoración de ese programa de ayudas, Moriyón señaló que esta «es positiva» y añadió que «lo volveríamos a hacer».

Ante la crítica de la concejala del PP por «haber creado expectativas entre las personas más vulnerables que no pueden cumplir a pesar de que sabían que esto no era sostenible en el tiempo», Moriyón replicó que «nunca se dijo que estas ayudas serían infinitas, por lo que no estamos frustrando nada». Instó a la edil a preguntarle por su opinión sobre esta ayuda «a una mujer viuda y con una prestación ridícula que gracias a este dinero pudo cambiar las ventanas para que no se escape el calor de su calefacción o a otras personas a las que les pudo resolver un problema concreto en un momento difícil de su vida o a la Unión de Comerciantes, que dice que el año pasado la renta social les salvó la campaña de Navidad».

Cosmen interrumpió a Moriyón para pedirle que preguntara ella «a los de las colas de estos días». La alcaldesa le reprochó a la concejala que la cortara durante su turno y la llamó «maleducada». También consideró «muy despectiva» la comparación que hizo la edil del reparto de estas ayudas «con cuando se daban viviendas usando el criterio del 'tocote'».

El Pleno aprobó por unanimidad dos iniciativas de IU y Ciudadanos para realizar sendas evaluaciones de los programas de renta social y ayudas al alquiler. Y en respuesta a una pregunta de Xixón Sí Puede, la concejala Eva Illán señaló que el Ayuntamiento «no suele dejar desatendido a ningún solicitante de ayudas, si cumple los criterios». Añadió no obstante, tras destacar el esfuerzo en políticas sociales de las arcas municipales, que «el Ayuntamiento no puede estar para asumir todos los parches de otras administraciones».

Por otra parte, ayer se aprobaron las primeras 392 ayudas de la última convocatoria de subvenciones para pagar la luz y el gas. Suman 153.792 euros. 146 beneficiarios cobrarán la ayuda máxima (quinientos euros).