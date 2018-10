Moriyón supedita la viabilidad de la ZALIA a que «Fomento ponga 11 millones de euros» La alcaldesa, Carmen Moriyón, y Juan Neira, durante la entrevista en el programa 'La Lupa', de Canal 10. / JOSÉ SIMAL Desvela que la sociedad debe 127.000 euros de IBI y teme que su situación empeore por «la falta de sintonía» entre Gobierno central y regional MARCOS MORO GIJÓN. Viernes, 5 octubre 2018, 03:27

«Si el Ministerio de Fomento no pone 11 millones de euros y se hace cargo de la parte que le corresponde del convenio por los puertos de Gijón y Avilés, la ZALIA no tiene solución». Así de contundente se expresó anoche la alcaldesa Carmen Moriyón durante una entrevista concedida en el programa 'La Lupa' de Canal 10. La regidora de Foro, que acaba de ser elegida presidenta regional de su partido, desveló que, desde el 5 de septiembre, la sociedad que gestiona la Zona Logística debe al Ayuntamiento de Gijón 127.000 euros de atrasos del IBI y «no hay tesorería». Moriyón se mostró pesimista sobre el futuro de la sociedad por «un problema añadido» que viene observando, que es «la falta de sintonía» entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Javier Fernández.

«Las negociaciones no fructifican. Acaban de hacer una aportación 'in extremis' para liquidar el justiprecio de la expropiación de una señora (en torno a 800.000 euros) con un préstamo que han dado los puertos, pero lo que se está haciendo es poner parches a una situación financiera que se agrava con el tiempo», señaló respecto al escenario que se encontró este pasado miércoles en el consejo de la ZALIA.

Según la alcaldesa, «si en lo queda de mes no hay un signo positivo» por parte del Ejecutivo central, que se materialice en un compromiso de aportar de inmediato entre 10 y 15 millones de euros, la parte del convenio que le corresponde a Puertos del Estado, el proyecto de la Zona Logística acabará por irse al traste. Moriyón insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez, que acaba de condonar una deuda de 350 millones de euros al puerto de Valencia, tiene ante sí la oportunidad de demostrar que Asturias le importa algo más que «para venir a vender humo». «Ese dinero es urgente y necesario, porque sin él no se puede hacer la subestación eléctrica necesaria para que ese área empresarial tenga luz y se puedan empezar a vender parcelas», explicó, al tiempo que lamentó que potenciales inversores, que querían instalarse en ese enclave de San Andrés de los Tacones, hayan acabado por «desistir» por la falta de suministro eléctrico y de accesos.

Moriyón indicó que a pesar de la labor del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, del que dijo que «está negociando duramente y está muy comprometido para salvar la ZALIA», desde Madrid no llega la respuesta esperada. «La negociación por parte de Puertos del Estado se está abriendo para una cantidad de un millón y pico de euros para este año y el siguiente. Eso es maquillar el problema, porque así no se declara el concurso de acreedores de la sociedad, pero se llegará a las elecciones con todo igual de empantanado», lamentó.

Respecto al principal proyecto pendiente en la ciudad desde hace más de 15 años, el plan de vías, aseguró que «estamos en plazo aún para la firma del nuevo convenio de Gijón al Norte». Un documento que con 814 millones, recordó, contiene la mayor inversión de la historia de la ciudad, incluso superior a la de las obras de ampliación de El Musel. Moriyón se queda de momento con la palabra comprometida en julio por el secretario de Estado de Infraestructuras y presidente de Gijón al Norte, Pedro Saura, que fue quien marcó el mes de octubre como fecha prevista para la rúbrica del convenio de la operación ferroviaria gijonesa (aún pendiente de informe jurídico y de aprobación por el Consejo de Ministros).

Comparativa

«Si pasa octubre y no se cumple lo comprometido, entonces actuaremos», avisó Moriyón, quien confía en que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visite la ciudad este octubre. «De momento, ha estado en Valencia y en Cantabria y nos ha saltado para ir a Galicia», señaló, al tiempo que no ocultó su decepción por la ausencia del propio Ábalos y del presidente del Principado, Javier Fernández, en el acto celebrado el pasado mes en el recinto ferial para defender el corredor ferroviario del noroeste. Un acto después del cual, según recordó, «tuve que salir en defensa del plan de vías por unas palabras del secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, que generaron muchas dudas en la ciudad». Sin embargo, considera que aquella intervención no es incompatible con mantener en este momento la calma y esperar a que se cumpla la palabra dada.

Respecto a la comparativa de alternativas de ubicación que Fomento ha encargado a la consultora Ineco, dentro del estudio informativo para la estación intermodal, opinó que «es lo que hay que hacer» dentro de ese trabajo. Pese a que se vuelva a comparar el emplazamiento frente al Museo del Ferrocarril con la solución planteada en 2006 en Moreda, remarcó que «no se pueden llevar la estación a otro lado distinto de junto al Museo del Ferrocarril, porque está acordado así por tres administraciones».

Las relaciones con la consejerías, resaltó, «son normales y fluidas» en contraposición con «la gestión dañina» en el anterior mandato con Belén Fernández y Faustino Blanco. Avanzó que la renta social tendrá «ajustes en su aportación» para cumplir con el plan financiero. También reivindicó el grado de Deporte para Gijón: «No me gusta la idea del reparto de sedes. Nos corresponde este grado por el apoyo de 600.000 euros a la Universidad de Oviedo con los impuestos de todos los gijoneses y por el compromiso en la puesta en marcha de la residencia universitaria, que no era de nuestra competencia».