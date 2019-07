«La carrera electoral es perversa. Se crean deudas que luego lastran la gestión»

-La Universidad de Oviedo está ya en carrera electoral. Por el momento, hay un candidato seguro, Ignacio Villaverde.

-La carrera empezó hace más de lo que cree mucha gente. Esto siempre genera tensiones. Pero, por nuestra parte, nosotros aquí lo que exponemos son nuestras necesidades. De momento está Villaverde, cabe esperar que el actual rector y no sería descartable que haya más candidatos.

-Villaverde ha sido muy duro al hablar de la gestión de Santiago García Granda.

-Si alguien aspira a ser alternativa tendrá que cuestionar la gestión. Me extrañaría que se presentara con halagos.

-Entre el halago y hablar de opacidad, gestión errática, improvisada, confusa...

-El rector actual tiene sus aciertos y sus errores. Pero aquí el camino es muy largo y desgraciadamente... un tanto perverso. Se crean demasiadas deudas en esa carrera, que luego lastran mucho la gestión.

-¿Le veremos alguna vez en esa carrera? Hay quien dice que quizás esté entrevistando al futuro rector de la Universidad de Oviedo.

-Nunca me vi como subdirector, ni director, ni catedrático. Ni siquiera como profesor de la Universidad. La vida me fue llevando. Y la realidad es que ahora mismo tampoco me veo como rector. Lo que sí es verdad es que en el ámbito de la gestión y la política universitaria estoy a gusto. Es un ámbito en el que puedo aportar cosas, más que otra mucha gente. Es donde más partido se me puede sacar actualmente. Estar aquí me lleva a ir conformando una propia visión de la Universidad, ver cómo creo que debería ser y qué cosas habría que hacer para llegar a ello.

-¿Y si alguien le propone ir en su equipo? ¿O se lo han propuesto ya?

-No, no me han propuesto nada. No estoy haciendo una carrera profesional pensando en eso. Y si lo que estoy haciendo en algún momento le resulta atractivo a alguien, pues veremos. Igual ese momento nunca llega. No tengo ambición en ese sentido.