«Hay libertad, porque respetamos las opiniones de los taurinos y de los antitaurinos», defiende el PP de Gijón

El secretario general del PP de Gijón, David Cuesta, respondió este miércoles a las críticas de la oposición por la campaña en mupis puesta ... en marcha por su partido con motivo de sus dos años de presencia en el gobierno local y que incluía, entre otros carteles, uno junto a la plaza de toros que mostraba la imagen de un torero junto al lema '2 años de libertad', en referencia a la recuperación de la Feria Taurina de Begoña. «Claro que celebramos dos años de libertad, frente a una izquierda que se arroga el derecho de decirnos a todos los ciudadanos cómo tenemos que vivir, qué educación tenemos que brindar a nuestros hijos, cómo debemos circular por la ciudad, a qué festejos tenemos que acudir o no o incluso qué tenemos que votar en Eurovisión», reprochó.

Cuesta defendió que «el gobierno del PP en Gijón es el gobierno de la tolerancia y de la libertad. Un gobierno que aspira a serlo de todos los gijoneses, que escucha y que, esté o no esté de acuerdo, respeta las opiniones de todo el mundo: de los taurinos y también de los antitaurinos, que en un debate serio y sosegado pueden sin duda aportar razones de peso para sostener su postura». Añadió no obstante que «para debatir sobre cualquier cuestión, lo primero que hace falta es educación y respeto, y no la sucesión de exabruptos e insultos que escuchamos por parte de los portavoces de la izquierda».

Consideró las críticas recibidas desde la oposición como «un perfecto 'déjà vu' de lo que fue el gobierno de Ana González». E indicó que «si el tiempo que emplean en entrometerse en nuestras vidas lo dedicaran a trabajar para que Gijón tuviera una estación intermodal digna, para que el vial de Jove fuera una realidad, para recuperar la fachada marítima de El Natahoyo o para acometer la tan necesaria reforma del Hospital de Cabueñes, le iría mucho mejor a la ciudad y también electoralmente a ellos».

El secretario general de los populares en Gijón aseguró que «por nuestra parte seguiremos poniendo el foco en el empleo, en el tejido empresarial, en cuidar de nuestros mayores, en afrontar el problema de acceso a la vivienda de nuestros jóvenes o en preservar el medio ambiente, que es todo sobre lo que a la izquierda no le interesa hablar, porque saben que sin ellos Gijón avanza».