Casa Oliva: tradición, parrilla y celebración a las afueras de Gijón El histórico merendero de La Pedrera reabierto este verano ofrece unas renovadas instalaciones con zona infantil y una carta basada en la cocina tradicional y la parrilla de leña

Apenas a unos minutos del centro de Gijón, en pleno entorno verde de La Pedrera, el Restaurante-Parrilla Casa Oliva ha vuelto a la vida este verano con aires renovados. Tras un cambio de dirección, el establecimiento luce con nueva energía de la mano de José Manuel, reconocido hostelero de la ciudad y fundador del emblemático Restaurante El Museo. Su experiencia y profesionalidad marcan el rumbo de esta nueva etapa en la que la tradición asturiana, la parrilla y la hospitalidad se dan la mano para conquistar a quienes buscan buena mesa y un entorno acogedor en plena naturaleza.

Merendero con hinchables

Casa Oliva se presenta como mucho más que un restaurante: es un lugar pensado para compartir. Sus instalaciones, recientemente renovadas, incluyen zona de sidrería, dos amplios comedores y una generosa terraza-merendero rodeada de zonas verdes. El espacio se adapta tanto a reuniones familiares como a comidas de empresa, celebraciones de amigos o encuentros más íntimos. Su amplitud y comodidad, junto a servicios como aparcamiento propio y zona infantil con hinchables, lo convierten en una opción idónea para quienes buscan disfrutar sin preocupaciones a las afueras de la ciudad.

Un local versátil con la parrilla de leña como protagonista

Su gran versatilidad lo convierte en el lugar perfecto para cualquier hora de día. Prueba de ello es que su oferta combina lo mejor de un merendero tradicional con un toque festivo. Y es que, a su oferta gastronómica semanal, con menú diario, se suma durante los sábados sus ya famosas Cenas Baile, en las que el local se llena de vida con actuaciones musicales en un ambiente distendido que invita a prolongar la sobremesa.

La cocina asturiana como protagonista

En la carta de Casa Oliva se percibe la impronta del Restaurante El Museo, con el que comparte equipo y filosofía: el respeto por el producto y la tradición. La cocina asturiana se convierte en protagonista, con platos que rescatan la esencia de la tierra y el mar.

La parrilla de leña es el corazón del restaurante. De ella salen auténticas joyas como el cordero a la estaca, todo un clásico que se ha convertido en seña de identidad. A su lado, cortes de carnes maduradas, costillas, churrasco o secreto ibérico componen un festín que hace las delicias de los carnívoros. Para los que prefieren el mar, la propuesta no se queda atrás: pescados y mariscos del Cantábrico —lubina al horno, merluza a la sidra, bacalao en distintas versiones, zamburiñas o calamares de potera— llegan a la mesa con el frescor y la calidad que la casa defiende como bandera.

Los entrantes invitan a compartir y abrir boca: desde los mejillones en varias preparaciones hasta los chipirones «Casa Oliva», pasando por callos, pulpo, jamón ibérico o ensaladas frescas. También hay espacio para los arroces, con combinaciones marineras como el de langostinos y chipirones, con zamburiñas y mejillones o con pulpo, además de la clásica paella de marisco.

Y para poner el broche dulce, una cuidada selección de postres caseros que prolongan la experiencia con el mismo mimo que el resto de la carta.

Una experiencia para repetir

Casa Oliva no solo apuesta por la calidad gastronómica, sino también por ofrecer un servicio cercano y profesional. Cada detalle, desde el punto de la parrilla hasta la atención en sala, refleja el compromiso de su equipo por hacer sentir al cliente como en casa.

Los menús, elaborados con productos de primera calidad, permiten disfrutar de una amplia variedad de elaboraciones sin perder de vista la esencia de la cocina tradicional. Una propuesta que se complementa con actuaciones en directo los sábados noche y la posibilidad de organizar eventos a medida en un entorno privilegiado.

En definitiva, Casa Oliva es la excusa perfecta para escapar del bullicio urbano sin alejarse demasiado, disfrutar de la mejor gastronomía asturiana y dejarse llevar por la calidez de un lugar que promete convertirse en punto de encuentro imprescindible en Gijón.