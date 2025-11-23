Así serán las casas de superlujo de la finca Bauer, la nueva 'milla de oro' de Gijón

El entorno de la finca Bauer, se ha convertido de un tiempo a esta parte en la 'milla de oro' de la vivienda unifamiliar ... gijonesa con proyectos muy disruptivos en marcha para lo que son los estándares del mercado inmobiliario local. De hecho, su apelación al lujo, glamour y a la exclusividad parecen querer ejercer de imán para atraer fortunas nacionales y extranjeras hacia uno de los parajes más privilegiados que quedan por desarrollar urbanísticamente en el corazón de Somió.

La familia Figaredo, propietaria de la finca Bauer, a través de la empresa Proina S. L. y con el asesoramiento técnico del arquitecto Julio Redondo, sigue adelante con la tramitación de un plan urbanístico que le permitirá construir 23 viviendas en parte de los terrenos de su heredad de Somió (14 adosados, 5 villas y 4 lofts), así como una pieza adosada a su icónica casona (Villa Concepción) para facilitar su uso como restaurante.

En los aledaños de Bauer se anuncia ya también la promoción de nueve villas de superlujo personalizadas denominada 'Azáura', que promete crear espacios de armonía con elegancia, diseño exclusivo y la inspiración de Dior. Se venderán por encima del millón de euros y se construirán con sistemas industrializados en Asturias en un plazo de entre 4 y 6 meses.

Detrás de este proyecto está el grupo empresarial asturiano Triangular Capital, con sus dos socios Alejandro Dos Santos y Óscar Martínez, con una trayectoria forjada sobre todo en Andalucía. Es el mismo grupo que promueve también 18 lofts neoyorquinos en las dos plantas superiores de la antigua sede histórica de Telefónica en la plaza del Carmen. Las nueve villas han sido diseñadas por el estudio de arquitectura gijonés SOA Arquitectos y la comercialización en exclusiva la tiene la Agencia La Playa.

Chalés personalizables, villas de superlujo y lofts que se proyecta en la finca Bauer y su entorno. E. C.

En la parcela de Camino de los Geranios 145, justo debajo de Bauer, está también posicionada la promotora Kerberus, del Grupo Flvminis. Tiene previsto empezar a desarrollar en enero 10 chalés que formarán parte de una urbanización privada cerrada con todo tipo de servicios y seguridad privada. Con dos modelos completamente personalizables, saldrán a venta por 850.000 euros más IVA. Interesan sobre todo a empresarios y profesionales liberales nacionales.

Las dos casas más caras

Actualmente en el municipio hay en torno a 200 chalés ofertados para la venta. La propiedad inmobiliaria más cara que se comercializa sigue siendo Villa María, en Somió. Este palacete histórico de la nobleza asturiana salió al mercado hace una década por 8,25 millones de euros y sus dueños piden actualmente 4,9 millones por la heredad, que incluye 7.000 metros cuadrados de parcela, 1.800 metros edificados y ocho dormitorios en suite.

La siguiente en el escalafón de precios más elevados es una mansión de 2.300 metros cuadrados dentro de una parcela de 7.100 metros cuadrados en La Providencia. Tiene veinte habitaciones (una de ellas es del pánico), diez baños, piscina climatizada y spa y está la venta por 3,5 millones. El empresario que la construyó, ya fallecido, concibió esta vivienda como una casa-espejo de otra propiedad idéntica que tenía en la zona de Levante.