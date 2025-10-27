Ceares, en Gijón, contará con un parque biosaludable
El edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos acudió al centro social de La Cruz de Ceares para conocer las demandas de la nueva junta ejecutiva de los vecinos
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:58
Abel Junquera se reunió con la nueva directiva de La Cruz para atender sus demandas de mejora sobre el local asociativa y confirmar «la construcción de una pista polideportiva, un parque biosaludable y de calistenia, así como una zona de juegos en los Pericones, además de la rehabilitación del Hogar de Ceares», apuntó.