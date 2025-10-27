El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Abel Junquera con la nueva ejecutiva vecinal. Damián Arienza

Ceares, en Gijón, contará con un parque biosaludable

El edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos acudió al centro social de La Cruz de Ceares para conocer las demandas de la nueva junta ejecutiva de los vecinos

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:58

Abel Junquera se reunió con la nueva directiva de La Cruz para atender sus demandas de mejora sobre el local asociativa y confirmar «la construcción de una pista polideportiva, un parque biosaludable y de calistenia, así como una zona de juegos en los Pericones, además de la rehabilitación del Hogar de Ceares», apuntó.

