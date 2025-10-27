Ceares, en Gijón, contará con un parque biosaludable El edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos acudió al centro social de La Cruz de Ceares para conocer las demandas de la nueva junta ejecutiva de los vecinos

Jana Suárez Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 20:58

Abel Junquera se reunió con la nueva directiva de La Cruz para atender sus demandas de mejora sobre el local asociativa y confirmar «la construcción de una pista polideportiva, un parque biosaludable y de calistenia, así como una zona de juegos en los Pericones, además de la rehabilitación del Hogar de Ceares», apuntó.

