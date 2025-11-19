El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Celebra una Navidad única en ARTIEM Asturias

Propuestas para disfrutar de la calma, la buena mesa y el bienestar estas fiestas con la familia, en pareja o en grupo

PUBLIRREPORTAJE

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:51

Hay lugares que en Navidad se transforman en refugios cálidos y familiares. En ARTIEM Asturias, esa sensación surge de forma natural. Sus espacios acogedores y el cuidado por cada detalle convierten estas fiestas en una experiencia única.

Este año, ARTIEM ha diseñado una Navidad para disfrutar de la calma, de la buena mesa y de esos gestos sencillos que lo son todo: compartir mesa, brindar o vivir una noche especial, en familia, en pareja o en grupo.

Para Nochebuena, propone una velada familiar con una Gran Cena como protagonista. El menú incluye cigalas con emulsión tibia de marisco, roastbeef de pavo a la frambuesa, rodaballo con meunière de almendras y miso, espaldita de cordero lechal y, de postre, Dulce Nochebuena. La experiencia se acompaña de vinos de D.O. Ribera del Duero y D.O. Bierzo, además de champagne Veuve Clicquot. La estancia ofrece también película navideña en su cine con butacas del antiguo Teatro Jovellanos, circuito hidrotermal y la visita sorpresa de Papá Noel.

El día de Navidad, ARTIEM sugiere un menú abierto a huéspedes y visitantes que comienza con focaccia con cremoso de queso y anchoa, seguida de sepia rellena de boletus y pan bao de papada ibérica con cebolla encurtida. De postre, tarta de queso azul con pera a la brasa, miel y nueces, además de bodega, café y dulces navideños.

La Cena de Gala de Nochevieja, uno de los grandes momentos del año, comenzará con un cóctel de bienvenida en The Green Restaurante Lounge con música en vivo, para continuar con una cena que incluye bogavante en mariposa, laminado de salmón curado con aguacate y esencia tropical, solomillo de vaca vieja astur con manto de Oporto y, de postre, sticky toffee. Todo acompañado de una cuidada selección de vinos y champagne. La noche continuará con cotillón, fiesta con DJ y barra libre hasta las 4 horas, y chocolate con churros. Quienes deseen estrenar el año de manera especial pueden optar por el Brunch de Año Nuevo y un circuito hidrotermal. La Comida de Reyes pondrá el broche final.

ARTIEM ofrece también menús especiales para empresas y grupos, ampliables con DJ, fotomatón, cócteles o barra libre para crear celebraciones a medida. Y para regalar, nada más exclusivo que una experiencia ARTIEM: noches de hotel, cenas gourmet, spa o escapadas bienestar. Una Navidad llena de sabor, bienestar y emoción te espera en ARTIEM Asturias, tanto si te alojas como si solo quieres disfrutar de las propuestas gastronómicas. Info y reservas en artiem.co/navidad o +34 985 341 997.

