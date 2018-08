Cenero se alía con los más jóvenes Los más pequeños disfrutaron de una jornada de juegos. / CAROLINA SANTOS Más de cien niños se reencontraron en la abadía de Cenero con motivo del día del club La Amistad GUILLERMO TELLADO GIJÓN. Sábado, 25 agosto 2018, 03:14

«Queremos ayudar a los más jóvenes porque da gusto verles trabajar». Ese es el principal objetivo -comentaba Evaristo Fernández, uno de los organizadores- del día del club La Amistad, que ayer se celebró en el prau situado junto a la abadía de Cenero, en el barrio de Sotiello. La inquietud de los jóvenes por esta cita se ha visto reflejada en la organización. «Los monitores y los más jóvenes de la parroquia no han dudado en venir y ayudar en todas las actividades que se van a hacer estos días», destacó Fernández.

Tanto es así que la primera jornada sirvió como reencuentro para los 120 niños de entre 8 y 12 años que participaron en los campamentos celebrados durante el mes de julio en Valdevimbre (León). Juegos tradicionales y un triangular de fútbol fueron algunas de las actividades de la primera tarde de fiesta.

Hoy la fiesta comenzará a las siete y media de la tarde, con la recogida de los postres caseros para el concurso que se celebrará a partir de las nueve de la noche. Un jurado formado por varios cocineros de distintos restaurantes será el encargado de decidir el ganador, cuyo nombre no se desvelará hasta cerca de las once de la noche. «No queremos que la gente lo sepa hasta el final», señalaba de forma jocosa Fernández. Los postres se degustarán durante la cena que está previsto comience a las nueve y media de la noche. También sobre esa hora tendrá lugar el reparto del bollu y de la botella de vino. Y a las once de la noche comenzará la primera verbena, amenizada por dj Diego Laruelo.

El día grande será mañana. Arrancará con una misa solemne cantada por el coro Vega de Poja y, a continuación, se celebrará una comida campestre. También habrá juegos infantiles y un concurso de enhebrar agujas antes de la última verbena con Diego Laruelo.