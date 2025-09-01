Cenero se pone las botas en la traca final del Club La Amistad Música, juegos y una mesa con más de 400 comensales despiden las fiestas. Lidia Fernández ganó la 'Aguja de Oro'

El sol del último domingo de agosto acompañó y los vecinos de la Abadía de Cenero, en Gijón, se lanzaron al prau de la romería para disfrutar de la última jornada de las fiestas del Club La Amistad en un ambiente donde se respiraba unidad y alegría. El día comenzó a la una de la tarde con una misa cantada por el coro Vega de Poja (Sariego), como es tradición, y acto seguido tomó el relevo el grupo folclórico El Turruxón, con sede en la parroquia, para animar a niños y mayores con sus bailes regionales.

Todo estaba listo a las dos y media para degustar una comida campestre que este año reunió a cerca de 450 personas en las mesas. Cada familia desplegó su menú y rápidamente empezaron a compartir todos con todos. Empanada, tortilla, croquetas, embutido, pollo empanado e incluso algún guiso... Quedó patente que «queremos que la gente marche contenta y vuelva el año que viene», tal y como indicó Evaristo Fernández, presidente del Club La Amistad, a EL COMERCIO.

Prueba de ello fue también la acogida que tuvo entre los integrantes del coro Vega de Poja. «Quedaron 35 a comer y marcharon encantados. ¡Decían que para el año que viene contásemos con ellos otra vez!», revelaba Fernández entre risas, «muy agradecido» por «la unión tan grande que hay este año y la cantidad de gente que está colaborando».

«Una familia grande»

Las fiestas del Club La Amistad son las celebraciones, en palabras de sus integrantes, de «una familia grande». Todo el mundo se conoce y el único objetivo es disfrutar en comunidad. Por eso de tarde se embarcaron en una serie de juegos infantiles con premio para todos los participantes. «Le damos a cada uno una bolsa con varias cosas dentro: un balón hinchable de la Caja Rural de Gijón, pinturas, una pistola de agua y algunas chuches», detalló.

Antes de dar paso a la última cena se disputó el concurso 'Aguja de Oro', donde la habilidad para enhebrar agujas se convierte en una auténtica competición, premiando al ganador con una aguja de oro. En este caso, fue para Lidia Fernández, a quien acompañaron en el podio Eva Suárez, que se llevó la aguja de plata, y Andrea Villa, con la de bronce. Remataron la faena con cena y verbena, en cuyo transcurso se sorteó un fin de semana en un spa en Torazo (Cabranes) y una sesión de fotos de la fotógrafa Nuria Fernández (Rafer) para Navidad.