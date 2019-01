El centroderecha busca líderes A cuatro meses de la cita con las urnas los partidos apuran la elección de candidatos | La salida de Moriyón obliga a ese nicho electoral a reclutar referentes para competir con la izquierda, que también se ha dividido M. MORO GIJÓN. Domingo, 13 enero 2019, 06:23

El centroderecha gijonés busca líderes para llenar el importante hueco que, en cuanto a referentes políticos de ese espectro ideológico, va a dejar la marcha de la alcaldesa Carmen Moriyón nada más que concluya su segundo mandato tras ocho años seguidos rigiendo los destinos de la ciudad.

El crecimiento en votos de Vox, si hay efecto contagio de las elecciones andaluzas, podría ampliar a cuatro los grupos en el Ayuntamiento que compiten en el mismo nicho electoral. El salto de Moriyón a la política regional ha dejado de momento a ese campo ideológico sin dirigentes con peso institucional que puedan tejer alianzas entre los partidos con afinidades programáticas antes y después del 26-M. Sobre todo teniendo en cuenta que la izquierda, que actualmente tiene la mayoría del Pleno aunque no gobierne, también concurrirá a la próxima cita con las urnas -dentro de 133 días- más dividida y fragmentada que nunca tras los últimos acontecimientos. En ese sentido el centroderecha necesita líderes, que aún no se conocen porque no ha habido ninguna proclamación oficial, que sepan gestionar la confusión que se ha instalado en el bloque ideológico antagonista tras la entrada en escena de Por Gijón, el nuevo proyecto que ha fichado a David Alonso y que se sumará a la oferta electoral de PSOE, Podemos e IU. Socialistas e IU ya tienen a Ana González y Aurelio Martín (a expensas de lo que ocurra con la impugnación de los críticos) inmersos en la carrera electoral.

Foro

Álvaro Muñiz, el favorito en las quinielas

En Foro Gijón todavía no hay fecha para el congreso local que elegirá al que parece que será el sucesor de Carmen Moriyón como cabeza electoral. Podría ser a finales de febrero, según fuentes consultadas.

La inclusión del recientemente jubilado director de la Fidma, Álvaro Muñiz, en la lista de Carmen Moriyón al congreso regional del partido le ha disparado desde hace meses a los primeros puestos de unas apuestas que hasta entonces lideraba, por juventud y cercanía a la alcaldesa, el concejal de Turismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador. Éste último parece que ha perdido fuelle en las quinielas. También hay que tener en cuenta las aspiraciones concejal del Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, quien forma parte habitualmente de las cábalas. Es uno de los hombres fuertes de Moriyón y el encargado de defender en los plenos las cuestiones de más trasfondo.

PP

Sin un aspirante claro tras el relevo de Mercedes Fernández

En el PP gijonés todavía es una incógnita el efecto que puede tener en la elaboración de su candidatura local la bicefalia que se ha instalado en el partido, con Mercedes Fernández como presidenta regional y Teresa Mallada como cabeza de lista autonómica designada por Génova.

De momento hay una terna de posibles candidatos, ya que Santiago Miyares confirmó ayer a EL COMERCIO que, pese a que su nombre llegó a sonar antes de las pasadas navidades, descartó el ofrecimiento por las obligaciones profesionales que tiene contraídas en La Rioja como director de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril.

A día de hoy los nombres que suenan para encabezar la lista popular son el presidente de la junta local, Mariano Marín; el portavoz municipal, Pablo González; y el diputado regional David González Medina. Marín, que ha tenido en Mercedes Fernández a su gran valedora, entiende que postularse va con su cargo. González ha ganado opciones porque es el único dentro del grupo municipal que se ha presentado como 'casadista' desde el minuto uno (incluso recogió avales para él). González Medina goza de predicamento entre la militancia más joven del partido por su pasado como presidente de Nuevas Generaciones. Llegó a ser elegido presidente local en un congreso que anularon los tribunales.

Ciudadanos

Luis Armando Bartolomé lidera la carrera

En Ciudadanos el nombre de candidato que ha sonado es el del diputado regional Luis Armando Bartolomé Fernández. Nacido en Gijón en 1958 es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas (Madrid). Ha sido profesor en la enseñanza privada y concertada y pertenece al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria desde 1991. Hasta su incorporación como diputado en la Junta General del Principado era profesor de Filosofía en el IES Rosario de Acuña. Su elección premiaría su labor parlamentaria, aunque podría surgir un fichaje de última hora.

El mensaje que se transmite desde la agrupación local de la formación naranja es que ahora están inmersos en el proceso de selección autonómico y que hasta que no concluya el mismo no se abordarán las candidaturas locales. Por ese motivo se insiste en que aún no hay fecha ni nombres en firme, ya que la prioridad es elaborar el programa. «Afrontamos el proceso de las listas con la tranquilidad que nos da una agrupación cohesionada, acostumbrada al trabajo en equipo, y el buen trabajo desarrollado a nivel municipal los casi cuatro años que llevamos en el Ayuntamiento», destaca el coordinador local de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, que el pasado jueves por la noche ofreció una charla para la Fundación Lions Club de Gijón. «Entendemos que otros partidos estén más nerviosos y a falta de proyectos tengan que centrarse en personas y nombres», agrega Pérez.

Vox

Eladio de la Concha, un nombre que ya sonó para el PP

Vox, que se ha convertido en la gran sorpresa de las elecciones andaluzas, no tiene previsto oficializar sus principales candidaturas municipales en Asturias hasta finales de febrero. La persona que más viene sonando para ser el cabeza de cartel en Gijón es el abogado Eladio de la Concha García-Mauriño (Gijón, 1959) que por el momento es un afiliado más y ni siquiera está en la junta directiva del partido.

De la Concha, que ya sonó hace cuatro años para la candidatura a la Alcaldía de Gijón del PP antes de la designación de Marín, es conocido por múltiples facetas en su ciudad natal. Es abogado en ejercicio desde hace más de 25 años, socio del Rotary Club desde finales de 2004, del que fue su presidente en 2011, y además es el sexto de una familia numerosa de trece hermanos. Numerosa y destacada, porque su padre, ya fallecido, fue Eladio de la Concha, médico, político y mecenas; y su madre Matilde García-Mauriño es novelista y propietaria de una administración de Lotería, la 16.