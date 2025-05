Solo cinco centros educativos de Gijón cubren las plazas de primero de Infantil para el próximo curso

«Cada vez hay menos niños». Es el comentario que más se repite en los centros educativos de Gijón cuando llega el momento de ... ultimar las listas provisionales de alumnos admitidos para el próximo curso 2025/26. A falta de dos días para que termine el plazo de solicitud de admisión, de momento solo cinco centros cubren el número de plazas ofertadas para el primer curso del segundo ciclo de Infantil, es decir, para escolares de 3 años. Son la escuela infantil Gloria Fuertes y los colegios Corazón de María, Jovellanos, San Lorenzo y Severo Ochoa.

No obstante, como consecuencia del apagón, la Consejería de Educación ha ampliado el plazo –que estaba previsto que terminase este martes– hasta el 8 de mayo, por lo que muchos colegios y escuelas infantiles confían en «recibir alguna más» estos días. Un objetivo difícil, pero no imposible, si se tiene en cuenta que la natalidad no deja de caer.

En 2021, año en el que nacieron los niños que se incorporarán este curso a las aulas de primero de Infantil –si así lo deciden sus familias, porque la escolarización no es obligatoria hasta los seis años–, Gijón registró 1.247 nacimientos, según las estadísticas de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Fueron 13 más de los que llegaron al mundo en 2020, una cifra claramente insuficiente para ocupar las 1.666 plazas que suman en conjunto los centros públicos y concertados.

Peor aún se presenta la previsión para el curso 2026/27, al que se incorporarán los nacidos en 2022. Volviendo a las estadísticas del Sadei, ese año nacieron 1.218 niños, 29 menos que el año anterior.

«Triplicamos las visitas»

De los cinco afortunados, la escuela infantil Gloria Fuertes tiene ya 54 solicitudes para 46 plazas vacantes, por lo que tendrá que requerir a la consejería otras 23 y así poder llenar un aula más. En la misma situación se encuentran el Codema, con 104 solicitudes para 92 plazas, y el Severo Ochoa, con 49 para un total de 40, mientras el Jovellanos y el San Lorenzo se ajustan a los números y hacen pleno con 69 y 23 solicitudes respectivamente.

Donde también están muy contentos es en el colegio Laviada. Aunque aún no han llegado a cubrir plazas, «triplicamos el número de visitas durante las jornadas de puertas abiertas», señaló su director, Juan Carbajo, a sabiendas de que el barrio tiene una población envejecida. Perdieron una unidad de Infantil hace dos años (pasaron de tres a dos) pero, si siguen así, esperan poder recuperarla.

No están tan satisfechos en el colegio Antonio Machado, en Nuevo Gijón. El curso pasado ya bajaron de dos aulas –con capacidad para 46 escolares– a una y, con 17 solicitudes, auguran que este año volverán a estar en la misma situación. ¿El motivo? «El descenso de la natalidad», indicó su director, Álvaro Sánchez.

A la espera de cerrar el plazo

También hay unos cuantos colegios, en su mayoría de la red concertada, que prefieren esperar a que termine el plazo de solicitud de admisión para facilitar sus datos. La directora del Nicanor Piñole, Marta Avello, destacó que «hemos recibido muchas solicitudes para Primaria, pero de Infantil está previsto que todavía lleguen más». De hecho, según el director de la escuela infantil Miguel Hernández, José Miguel López, «si es gente de fuera no están al tanto y a veces nos llegan en junio o septiembre».