Cerciora cancela 176.000€ de deuda a una vecina de Gijón con la Ley de Segunda Oportunidad

Una mujer de Gijón ha conseguido liberarse de una deuda que ascendía a casi 176.000 euros gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, en un procedimiento gestionado íntegramente por la firma especializada Cerciora (www.cerciora.com).

La afectada acumulaba deudas con entidades financieras, organismos públicos y empresas privadas, generadas tras el fracaso de un negocio familiar y varios procesos judiciales. La situación se agravó con la ejecución hipotecaria de su vivienda, lo que la dejó en una posición de gran vulnerabilidad, afrontando la manutención de sus hijas con un salario que apenas alcanzaba los mil euros mensuales.

Gracias a la intervención de Cerciora, se logró la exoneración completa de las deudas, permitiendo a la gijonesa recuperar su estabilidad y comenzar una nueva etapa libre de cargas.

Cerciora es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad, con cerca de 60 millones de euros exonerados a particulares y autónomos en toda España. La compañía cuenta además con una amplia base de clientes en Asturias, donde ya son numerosos los vecinos que han conseguido, de la mano de Cerciora, eliminar sus deudas y recuperar la oportunidad de empezar de nuevo sin cargas financieras.

El compromiso de Cerciora es total: si el proceso no consigue cancelar la deuda, devuelve íntegramente los honorarios cobrados.

Pablo Díaz Valladolid, cofundador de Cerciora, ha señalado: «Cada caso de éxito es una vida que se reinicia sin cadenas financieras. Son ya muchos los asturianos que han logrado empezar de nuevo gracias a este mecanismo, y nuestro compromiso es claro: si no eliminamos la deuda, devolvemos el dinero».

Este caso demuestra cómo la Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una herramienta real y efectiva para que familias trabajadoras y autónomos puedan dejar atrás el sobreendeudamiento y recuperar su futuro.

