Las charangas de Gijón decidirán hoy si aceptan la oferta de ensayar en el recinto ferial Luis Adaro

Las charangas de Gijón se reunirán hoy para valorar si aceptan la opción que les ha propuesto Divertia para que puedan comenzar sus ... ensayos «de manera inmediata». A falta de sus espacios habituales, que son los colegios, por la falta de permisos municipales, Divertia comunicó el pasado viernes que estaba buscando un espacio donde reubicar a todas las charangas «a medio-largo plazo» como solución provisional para paliar los retrasos burocráticos.

Finalmente, en la reunión de este lunes, la empresa municipal les ofreció ensayar en el recinto ferial Luis Adaro, haciéndose cargo la entidad del alquiler y mantenimiento del espacio. «Es una alternativa para que puedan llevar a cabo su actividad y una solución a las continuas quejas vecinales provocadas por las molestias derivadas de los ensayos», señalaron desde Divertia.

Podrían haber empezado a ensayar allí ayer mismo. Eso sí, «de manera provisional y hasta que se tramite el alquiler del nuevo espacio, ubicado en un radio de distancia razonable y conectado con la red de transporte público». De momento, las charangas no han querido pronunciarse sobre esta opción, a la espera de valorar si es la mejor elección o no.

Solo colegios sin denuncias

Dado que la tramitación de las exenciones necesarias para ensayar en los colegios exentos de denuncias es competencia de la Concejalía de Medio Ambiente, desde Divertia se han comprometido a trabajar para que «estén lo más rápido posible» y no retrasar más los ensayos, que ya comienzan tarde porque este año el Antroxu se adelanta al 16 de febrero.

La respuesta, «esta semana»

Todo apunta a que, las charangas que ensayen en colegios que sí hayan recibido denuncias, seguirán con el mismo problema y tendrán que trasladarse a una nueva ubicación. Los representantes de las charangas han manifestado siempre su rechazo a concentrarse todas en un mismo lugar, la cual tildan de «inviable» por los problemas logísticos que acarrearía.

Hoy marcarán la hoja de ruta acerca de cómo proceder en los próximos días, si bien cuentan, según les aseguró la empresa municipal, con recibir información de Divertia y Medio Ambiente «a lo largo de esta semana».