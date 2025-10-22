El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las charangas de Gijón decidirán hoy si aceptan la oferta de ensayar en el recinto ferial Luis Adaro

Divertia les ha planteado una alternativa para que puedan empezar «de manera inmediata» y así evitar más denuncias vecinales por el ruido

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:31

Las charangas de Gijón se reunirán hoy para valorar si aceptan la opción que les ha propuesto Divertia para que puedan comenzar sus ... ensayos «de manera inmediata». A falta de sus espacios habituales, que son los colegios, por la falta de permisos municipales, Divertia comunicó el pasado viernes que estaba buscando un espacio donde reubicar a todas las charangas «a medio-largo plazo» como solución provisional para paliar los retrasos burocráticos.

