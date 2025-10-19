Las charangas de Gijón claman por una solución para preparar el Antroxu: «La situación ha superado todos los límites»

María Agra Gijón Domingo, 19 de octubre 2025, 16:06 Comenta Compartir

Las catorce charangas de Gijón han decidido dar un paso al frente para salvar el Antroxu. Más de 700 personas, entre integrantes y familiares, se concentraron este domingo en la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento de Gijón, para protestar por las trabas que están encontrando para ensayar y reivindicar así su papel «esencial» en el carnaval. «A estas alturas seguimos sin permisos ni lugares para ensayar y es la gota que colma el vaso porque ya no hablamos solo de retrasos, sino de falta de seriedad, respeto y visión hacia una parte esencial de la cultura gijonesa», denunció el portavoz Pierre Fernández, de Los Tardones, durante la lectura del manifiesto que han elaborado conjuntamente las catorce charangas.

La situación, afirman, no es nueva. «Desde hace unos años venimos padeciendo recortes en los horarios de ensayo, demoras en los permisos y trámites cada vez más complicados, pero cada año reorganizamos nuestros planes y cumplimos con todo lo que se nos pide porque somos tolerantes y amamos lo que hacemos», abundó Fernández. Por eso este domingo no tronaron los tambores ni se vibró al ritmo de la percusión, simbolizando el silencio por parte la administración. Y es que, a 20 de octubre, todavía «no tenemos ninguna comunicación de ningún tipo de ninguna medida que se vaya a tomar», aclaró el portavoz.

Pero lo que no se apaga es «la pasión que sentimos por que lo hacemos», aseguraron. Las catorce agrupaciones sustituyeron el sonido de sus instrumentos por el de una espectacular pitada de más de un minuto de duración con la que pretendieron dejar claro que «sin charangas no hay carnaval». «Somos ritmo, alegría, color y cultura popular, pero llevamos meses sin poder preparar lo que más amamos», reivindicaron.

Mismo problema cada año

Ahora mismo, lo único que tienen claro es que este lunes, a las 19 horas, se comunicarán con Divertia en una reunión que «aún no sabemos para qué va a ser». Según indicó el presidente de la entidad, Óliver Suárez, en una rueda de prensa celebrada el viernes, en el encuentro les explicarán las soluciones que han buscado para «poder ofrecerles una ubicación a medio-largo plazo, tanto en propiedades privadas como municipales más separadas de la ciudad», si bien no quiso adelantar ninguna.

Por su parte, las charangas dejaron que claro que «no queremos seguir viviendo este problema cada año» e incidieron en que «los permisos para ensayar no pueden depender del azar ni del calendario», si no que deben «ser algo estable, sistemático y garantizado».

Algunos representantes aprovecharon para mostrar su frustración por una situación que pone en riesgo el carnaval y sus actividades tradicionales, como «el concurso del Jovellanos o el entierro de la Sardina», donde «no vamos a poder hacer nada», remarcó Lusy Pañeda, de Los Gijonudos. Sobre todo, teniendo en cuenta que este año el Antroxu se adelanta al 16 de febrero. «No somos profesionales, aquí venimos a disfrutar y a pasarlo bien y nos están atando de pies y manos», añadió.

Todos en un local, «inviable»

Para Noemí Menéndez, de Os Brasileiros, la propuesta municipal de concentrar a las 14 charangas en un único local es «inviable». «La semana tiene siete días, por lo que tendríamos que ensayar dos charangas por día y se complican los horarios, aparte de la idea es que no nos veamos y no escuchemos la música de los demás», apuntó. Además, añadió que no solo se trata de un problema para el Antroxu de Gijón, sino para «los carnavales de toda Asturias».

El mismo sentir expresó Aarón Pita, nieto del fundador de Xaréu nel Ñeru e integrante de la charanga. «Esta situación nos supera. A mucha gente nos va la vida en ello y lo único que queremos es compartir toda la alegría que nos provoca el carnaval con el resto de Gijón, que pueda disfrutar toda la ciudad», señaló.

Incluso los miembros más jóvenes del Antroxu quisieron compartir sus sensaciones. Fue el caso de Daniela González, de Los Acoplaos: «Para mí, el carnaval es lo más importante de mi vida. Desde que entré en la charanga, hace siete años, lo vivo muy profundo y que no nos dejen ensayar me mata. Lo llevo en el alma y tengo muchísimas ganas de empezar a ensayar», manifestó.