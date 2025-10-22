Las charangas de Gijón podrán ensayar este mismo miércoles en los colegios De los 21 espacios solicitados, han sido aprobados 18

Las charangas de Gijón llevaron a cabo una protesta este fin de semana para reclamar espacios en los que ensayar.

Divertia ha transmitido este miércoles a las charangas de Gijón la resolución de la concejalía de Medio Ambiente sobre las exenciones para sus ensayos. De los 21 colegios solicitados, tres no han sido aprobados. Con esta resolución, las charangas podrán ensayar desde hoy mismo, 22 de octubre, en el resto de las ubicaciones reclamadas.

Para estas últimas, tal y como se acordó en la última reunión, Divertia pone a su disposición, de manera provisional, el recinto ferial Luis Adaro hasta el día 1 de noviembre, fecha en la que podrán trasladarse al espacio acondicionado previsto para que puedan continuar, si así lo desean. Asimismo, también podrán proponer cualquier otro lugar que consideren oportuno.

En las próximas horas, Divertia se reunirá con ellas para marcar su hoja de ruta.

