Chechu Fernández, Hilario Mañanes y Álvaro Muñiz, en la presentación de la reedición del libro del primero, 'Gijón: 20 siglos de coña marinera', en la Escuela de Comercio. PALOMA UCHA

Chechu Fernández ironiza en verso que los cilúrnigos ya practicaban el inglés

El autor de 'Gijón: 20 siglos de coña marinera' reacciona al llenazo de la Escuela de Comercio con un abrumado: «Tampoco ye pa ponese así»

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:50

Comenzó, humilde y socarrón, agradeciendo el éxito de la puesta de largo de la reedición ampliada de su libro 'Gijón: 20 siglos de coña marinera': «Tampoco ye pa ponese así», espetó al respetable que abarrotó este viernes el salón de actos de la Escuela de Comercio. Explicó que los versos hilvanados en 2003, cuando recibió el premio Ludi de Poesía Festiva del Ateneo Jovellanos, los hizo «con amor, sin rigor, con humor y sin rencor». Y acabó con una definición de la coña marinera que asoció inexcusablemente al mar, al modo de vivir y hablar de nuestros antepasados y a la afición a «quitar gravedad a las situaciones difíciles».

El público abarrotó el salón de actos de la Escuela de Comercio de Gijón, donde acabó riendo con ganas los versos de Chechu Fernández. PALOMA UCHA

Entremedias, José Miguel Fernández, Chechu, leyó una brillante síntesis de su libro en la cual repasó, como un Sputnik, veinte siglos de historia local en apenas veinte minutos. Desde los hilarantes versos donde relató la fructífera relación de cilúrnigos y romanos (con un antológico «pleased to meet you» final que le llevó a concluir que aquí ya se hablaba inglés entonces mil años antes en que la Gran Bretaña), pasando por las cuitas de Pelayo y Munuza, peleados por Adosinda, la quema de Gijón por los Trastámara o, ya en el siglo XX, intrahistorias muy reídas por el público. Un confuso izado de bandera en el Instituto Jovellanos en tiempos de Franco o la desternillante chanza del Teatro Jovellanos con aquel malhablado Manquín. ¿Yes empresariu?

Tres anexos

Concluyó Chechu esbozando los tres anexos de la reedición dedicados al Sporting, las esculturas y más anécdotas, como la de «Mariano, Mariano, Mariano» o la controvertida orden de Cecilio Olivier, general y alcalde, para que la acera de Correos fuera de bajada y la opuesta de subida (un guardia urbano velaba su cumplimiento). En un mundo globalizado, remachó, acaso su libro –«como los de Víctor Labrada, Janel Cuesta, Luis Suárez, Fernando Poblet, Dioni Viña...»– sea provechoso para que los jóvenes conozcan el origen de muchas cosas que les atañen.

Álvaro Muñiz (Ateneo) alabó su talento, gracia y capacidad de análisis «para reflejar el alma de Gijón» e Hilario Mañanes (Antiguos Alumnos del Jovellanos) lo calificó de «gijonés fervoroso y ejerciente». Ovación final y libro agotado. Quedan, anotó Hilario, en La Buena Letra.

