'Chigre', rescatado tras trece días atrapado en una grieta en el Cerro

GIJÓN. Jueves, 27 septiembre 2018, 03:36

A 'Chigre' las fiestas de Cimavilla le costaron un tremendo susto y seis kilos menos. El perro desaparecido el 13 de septiembre tras salir despavorido al estallar un volador fue rescatado ayer por los bomberos del interior de una grieta del acantilado del Cerro de Santa Catalina. Un final feliz para este cruce de mastín de nueve meses que movilizó para su búsqueda a cientos de personas y mantuvo en vilo a su familia durante trece días con sus trece noches.

«Es como un milagro, una alegría grandísima, sobre todo porque el perro está muy bien, más delgado, pero sin ninguna herida ni lesión interna», resume su dueña, Ana Relaño, que se muestra «tremendamente agradecida con todos los que ayudaron a localizarle y a los bomberos que lo sacaron de la cavidad».

Chigre ha vuelto con su familia después de 13 días. / Aurelio Flórez

'Chigre' -que tiene una hermana de camada que se llama 'Sidra'- se escapó de la correa desde el Cerro debido al sobresalto provocado por la pirotecnia. Lo vieron correr hacia el acantilado y desde entonces no hubo ni rastro de él, pese a las intensas batidas en las que participaron decenas de personas. Hasta ayer por la mañana, cuando un testigo escuchó ladrar a lo lejos a un perro, justo en la parte más baja del acantilado. «Cuando tuvimos la certeza de que estaba dentro de la grieta y que no podía salir ni podíamos acceder hasta donde estaba, avisamos a los bomberos, desde el primer momento se mostraron muy colaboradores y dispuestos», dice Relaño.

Los efectivos de Salvamento y Extinción de Incendios emplearon más de una hora en acceder a la cavidad y sacar sano y salvo al can con la ayuda de un arnés. Una vez arriba, le esperaba un comité de bienvenida para el que tuvo lametones y carantoñas varias. «La veterinaria nos ha dicho que no está desnutrido, ha adelgazado seis kilos pero el perro está bien, por lo que creemos que no estuvo los trece días metido en la grieta», explicaba su dueña. Una vez devuelta la tranquilidad y con 'Chigre' descansado a su lado en casa, Ana Relaño lanza un mensaje: «Que el Ayuntamiento prohíba, por favor, la pirotecnia porque hace mucho daño no solo a los animales, también a las personas». Dicho queda.