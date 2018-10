«Chillida creaba buscando preguntas» Beatriz Matos interviene mañana en el congreso de Chillida. / E. C. Beatriz Matos. Arquitecta Autora de una tesis sobre el escultor vasco, en la que asocia su voz con la de un arquitecto, participa mañana en el congreso del artista PACHÉ MERAYO GIJÓN. Jueves, 25 octubre 2018, 03:40

Dirige desde hace 33 años su propio estudio de Arquitectura y cuando se separa de la mesa de trabajo se coloca en la tarima de la universidad, donde ha dirigido varios proyectos de fin de carrera. Pero lo que trae a Beatriz Matos a Gijón es su condición de experta en el legado de Eduardo Chillida. Hace solo tres años se doctoró con una investigación convertida en tesis sobre la relación del escultor con la arquitectura y mañana hablará de ella en el Congreso InnovaConcrete Gijón Workshop, que celebra los treinta años de la concepción del 'Elogio del Horizonte', en el Espacio Cultural de la renovada Escuela de Comercio, en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO.

-Tituló su tesis sobre el escultor 'Eduardo Chillida, arquitecto' ¿por qué?

-Siempre me pareció que dentro del escultor había un arquitecto. Creo que arquitecto se es y él lo era, al margen de todo.

-¿Cree que hubiera sido mejor arquitecto que escultor?

-Creo que fue una suerte que no aprobara, porque nunca hubiéramos conocido al creador que fue. Si hubiese estudiado arquitectura no hubiéramos tenido al Chillida que tuvimos.

-Quiso estudiar la carrera, pero antes de empezar se marchó a París a convertirse en escultor. ¿Qué paso?

-No superó las pruebas de matemáticas que le exigían para seguir adelante con sus planes. En dibujo se salía, pero no podía con las matemáticas. De todos modos eso no quita que vea en todo lo que hizo una componente arquitectónica tremenda.

-Habla en su tesis del «proceso escalar». ¿Basa en él esa relación?

-La escala es esa relación de las dimensiones con el entorno, con el contexto, y él iba de unas dimensiones a otras sin ningún esfuerzo. No quiere repetir piezas que le piden y lo que hace es jugar con las escalas, creando cada vez a mayor tamaño, aumentándolas pensando en las ciudades. Es sabido que el 'Elogio' lo piensa en un tamaño mucho menor, en maquetas pequeñas, que elabora con la ayuda de José Antonio Fernández Ordóñez, y luego lo hace crecer hacia una construcción que pudiera parecer todo un edificio, con ese hormigón tan urbano. Tan cerca del presente.

El aroma del acero

-¿Qué es lo que más le fascina de la obra del escultor tras su investigación doctoral?

-Todo es apasionante en él. A medida que lo vas estudiando, más te seduce. Lo primero que me fascinó fue cómo encuentra en la mano un territorio generador de espacio. Busca en sus formas, en sus huecos y ve el espacio del que quiere hablar y que domina. Después se centra en los materiales y va generando ese espacio en ellos.

-Cuentan que una conversación con Giacometti marcó para siempre su relación con el espacio.

-Sí. Estaban en la misma galería y se veían a menudo. Un día Chillida le preguntó a Giacometti: «¿Por qué haces las obras tan pequeñas?» y él le contestó: «Para que el espacio se agrande». Realmente esa reflexión le marcó.

-Otra de los conceptos que utiliza en su investigación son «los aromas» de la materia.

-Sí. Creo que Chillida se siente inspirado por la fragancia de la materia, por sus aromas. Cuando estaba en París, esa ciudad era todo en el arte. Todo y todos, pero no tenían mucho que ver con él y por eso piensa que tiene que volver a casa. Le atrae la luz densa, oscura y familiar del norte y vuelve al País Vasco para trabajar con el acero, tan de su tierra. Sabe que es un material lento, que recibe la luz de manera muy diferente, pero su aroma le atrapa, su aroma le importa.

-Su relación con la materia también es trascendente.

-Sí, es fascinante ver cómo se va encontrando con la madera, el granito, el acero, el yeso, el hormigón.

-¿Qué buscaba Chillida?

-Preguntas. Creaba buscando en los aromas, pero sobre todo, buscando preguntas. Él no quería respuestas quería hacerse preguntas.

-¿Alguna anécdota de niño explica sus inquietudes de artista?

-Hay una, sí. Su padre les hacía jugar a un juego de tinieblas. Les escondía, a él y a sus hermanos, objetos de sus cuartos, y luego tenían que advertir a oscuras qué había cambiado de lugar. Era su manera de hacerles percibir el entorno y familiarizarles con el espacio. Ese espacio que quiso dominar.