Un ciclista, herido grave al ser arrollado por un patinete eléctrico en el Muro El ciclista herido, asistido por los sanitarios y los socorristas en el carril-bici. / FERNANDO G. DE DIOS El monopatín invadió el carril contrario, por el que circulaba la bicicleta | La víctima sufrió un traumatismo craneal y quedó inconsciente OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 8 agosto 2019, 01:13

Un ciclista de 60 años resultó ayer herido de gravedad al ser embestido por un patinete eléctrico cuando circulaba por el carril-bici en el Muro de la playa de San Lorenzo. El patinete transitaba en sentido contrario «haciendo zig zag», según los testigos, conducido por un hombre de 41 años, quien transportaba en la parte trasera a una joven embarazada de 19 años. El monopatín circulaba en dirección al puente del Piles y el ciclista en el contrario, hacia el Ayuntamiento.

A la altura de la escalera 10 el conductor del patinete eléctrico invadió el sentido contrario y chocó contra el ciclista, lo que provocó que este cayese al suelo y se golpease violentamente la cabeza contra la calzada. Quedó inconsciente durante varios minutos y fue asistido inicialmente por los efectivos del servicio de salvamento de la playa y por varios testigos que presenciaron el incidente. Los técnicos del SAMU se hicieron cargo de la víctima y la trasladaron al Hospital de Cabueñes, donde ingresó con un severo traumatismo craneoencefálico.

En el lugar se personaron de inmediato varios agentes de la Policía Local para recabar datos con los que elaborar el informe que será remitido al juzgado que realiza las funciones de guardia. Será el juez quien determine la responsabilidad del conductor del patinete eléctrico.

El siniestro tuvo lugar hacia las doce del mediodía y generó una gran expectación en la zona, abarrotada de paseantes y usuarios del arenal que disfrutaban de la mañana de agosto. «Las dos personas que circulaban en el patinete lo hacían a gran velocidad y ya habían estado a punto de llevarse por delante a otro ciclista», lamentaba un hombre que presenció lo ocurrido y que también iba con su bici.

Segundo en diez días

El de ayer fue el segundo siniestro de similares características que se produce en el carril-bici del Muro en tan solo diez días. La tarde del domingo una trabajadora de Emulsa que se encontraba realizando labores de limpieza a la altura de la escalera número 7, fue arrollada por un joven que circulaba en un patinete por el carril-bici. «Estaba vaciando una papelera, en la acera, muy cerca del carril-bici y de pronto me llevó por delante, me quedé inconsciente y cuando volví en mí me estaban llevando al hospital», relata la mujer, que sufrió un severo traumatismo cráneo encefálico y la pérdida de tres piezas dentales. Permaneció ingresada un día en el Hospital de Cabueñes y aún está pendiente de los resultados de las pruebas realizadas. «Los primeros días tenía la cara destrozada, un dolor imposible de soportar... Además del impacto me arrancaron tres dientes de cuajo, el golpe fue tremendo, no lo vi ni venir, me quedé inconsciente y cuando me desperté ni siquiera sabía lo que me había pasado», recuerda. La mujer herida prevé emprender acciones legales por el accidente que se produjo en sus horas de trabajo y cuando, según su testimonio, se encontraba en la acera.

Los dos atropellos protagonizados por patinetes eléctricos, y con graves consecuencias, se producen en pleno debate del encaje de este tipo de vehículos en la movilidad de la ciudad. El concejal Aurelio Martín anunció esta misma semana que la ordenanza que regulará su utilización estará lista en aproximadamente un año. Este tipo de siniestro son cada vez más habituales en Gijón.