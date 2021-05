Frustración y desesperación. Estas son las palabras que definen el sentir del matrimonio que regenta la mercería Irma, en el barrio de Laviada, ante las dificultades por las que atraviesa. Este es uno de tantos negocios que sufren el golpe de la pandemia con una pérdida de ingresos importante y que aún no han recibido ayudas para pagar las facturas. Unos están más afectados que otros, pero la mayoría critica por igual la falta de subvenciones. El caso del negocio de la calle Cangas de Onís, mercería Irma, es particular. Pues han incluido en su escaparate carteles para reclamar las ayudas «que aún faltan por llegar». Irma Fernández y Javier Crespo, el matrimonio propietario de este comercio que combina el género propio de una mercería con la oferta textil, lanzan estos días su grito de socorro con una particular llamada en su escaparte: 'Liquidación por desesperación'. Lo hacen, insisten, tras tras no recibir «ni una ayuda para subsistir y aguantar con el negocio de media vida», pues llevan doce años en el barrio gijonés.

«No podemos comer»

Muchos de sus clientes fidelizados lamentan el estado «desesperado» de la pareja por no reunir las condiciones necesarias en el plan de ayudas. «Solo queremos poder acceder a ellas; es lo mínimo que solicitamos para continuar», explica Fernández, quien cada vez ve «menos ánimo» en las personas, lo que afecta directamente a su negocio y las ventas también descienden. «Al final la gente no consume y nosotros tampoco podemos comer», revela angustiada.

En su comercio, indica, compran habitualmente personas «entre 40 y 60 años», por lo que parece, comentan, «las más afectadas anímicamente en este mal sueño».

La cartelería que han promovido tanto en el exterior de su negocio como en redes sociales expresa el último intento para recuperar lo perdido en «el peor año con diferencia tras doce al pie del cañón para no tener que cerrar para siempre».

A mitad de precio

Irma Fernández resalta la realidad de todos estos meses: «Estamos desesperados y cada vez vemos menos salida en esta situación. Por ello, con estos carteles pedimos ayuda, pues el negocio se hunde. Es una llamada de auxilio». Según sus cálculos, han perdido hasta un 60% de facturación durante el último año, a lo que suman también «el parón absoluto» con cuatro meses de cierre. Y prevén que 2021 «no sea muy diferente».

La 'liquidación por desesperación' es el mecanismo que han impulsado para «poder bajar el estocaje» que llevan acumulando en la crisis. Por ello, la tienda de Laviada pone a la venta sus productos, tanto textiles como de mercería y punto, con la mayoría de sus productos a mitad de precio. Con todo ello, esperan «recuperar la liquidez y una estabilidad decente». Oxígeno para poder seguir adelante.