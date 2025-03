«Cualquier cifra que nos den en Gijón será mejor que cero euros»

R. A. OVIEDO. Viernes, 29 de noviembre 2019, 01:55 | Actualizado 08:58h. Comenta Compartir

«Me apena hasta cierto punto que la Cometcon se celebre el año que viene en Gijón porque aquí nacimos». Son palabras de Héctor Lasheras (Oviedo, 1990) un día después de anunciar que la feria de ocio alternativo se muda del Calatrava al recinto ferial Luis Adaro. El director de la gran cita ya está pensando cómo será la octava edición que se celebrará del 3 al 5 de abril.

-Hace ocho meses dijo que la Cometcon seguirá «siempre» en la capital de Asturias. Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo.

-No me acordaba de esta declaración. Al final de la séptima edición dábamos por sentado que todo se iba a celebrar aquí, pero es de sabios rectificar.

-¿Qué ha pasado?

-Después del cambio de gobierno pedimos una reunión a Alcaldía. Se produjo, aproximadamente, en agosto y allí pedimos hacer una semana de actividades. Nos dijeron que no había dinero y que no íbamos a contar con las cantidades que recibíamos hasta el momento.

-¿Cómo reaccionaron?

-Pedimos que nos concretaran una cifra, pero nos solicitaron tiempo. Estaban cerca las fiestas de San Mateo y tenían mucho trabajo. Yo lo entendí. A finales de septiembre, nos comentaron que iba a ver un recorte y se debía cambiar el modelo del evento.

-La programación siempre ha funcionado bien hasta ahora. Cada año suman adeptos.

-Querían que nos basásemos en patrocinadores externos porque el Ayuntamiento no podía asumir esta cantidad. Nos sorprendió esta actitud porque teníamos un borrador del área donde la subvención se rebajaba a la mitad.

-60.000 euros. ¿Aceptaron?

-Sí. Haríamos unos cambios y quitaríamos, por ejemplo, las carpas. Este punto se lo comunicamos al Ayuntamiento.

-Fueron tres las reuniones. Falta que cuente cómo fue la última.

-Ahí fue donde nos confirmaron que si queríamos seguir en Oviedo nos cederían gratuitamente el espacio, cosa que hacen con todas las jornadas, y que nos vayamos a la subvención de congresos. Hemos pasado de 120.000 euros a nada.

-Dice el edil de Turismo que la Sindicatura de Cuentas pone reparos a las subvenciones nominativas.

-Tengo un documento donde aparecen unas cuantas subvenciones de este tipo para 2020. Si hubiesen quitado todas, nos presentaríamos al concurso.

-El traslado se produce cuando el Principado les da una ayuda económica. ¿Vuelve el cerco a Oviedo?

-Me río de lo del tema del cerco. Presentamos el proyecto al Principado cuando supimos que había un recorte y seguíamos con la idea de que se celebrase aquí. No sabemos cuánta cantidad será porque no están cerrados los presupuestos.

-¿Y cuánto les dará el Ayuntamiento de Gijón?

-Con total franqueza digo que no lo sabemos. Será una cantidad que nos permita funcionar, pero no hay una cifra encima de la mesa. Cualquier cifra que nos den es mejor que cero.

-¿Han empezado a organizar?

-Sinceramente, no. Lo primero que hemos dicho es ver si podemos traer a una protectora porque en el recinto ferial Luis Adaro pueden entrar animales. Ahora lo que nos queda es diseñar un nuevo espacio y oferta. Haremos todo lo que no podíamos hacer aquí por falta de sitio.